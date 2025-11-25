به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش در افتتاحیه بیست و چهارمین دوره تئوری معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی در دانشگاه هوایی شهید ستاری با اشاره به اهمیت دوره معارف جنگ با بیان اینکه در شرایطی که دشمن در جنگ ترکیبی، به دنبال روایت‌سازی‌های نادرست است اظهار کرد: هیأت معارف جنگ محلی برای بیان روایت‌های واقعی و حقیقی و طلایه‌دار جنگ شناختی و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن است.

وی با بیان این اینکه یکی از وظایف و کارکردهای هیأت معارف جنگ آن است که اجازه ندهد که هجمه‌های ناجوانمردانه دشمنان، تفکرات را آلوده کند، افزود: باید مراقب دشمن و اقدامات و روایت‌سازی‌های آنان بود.

فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه نقش هیأت معارف جنگ بسیار مهم و ارزشمند است، گفت: باید محتوای آموزه‌های دفاع مقدس را منطبق با نیازهای نسل جدید، به روز رسانی کنیم و این وظیفه هیأت معارف جنگ است. روحیه شهادت‌طلبی موجود میان رزمندگان ما، یکی از مزیت‌های امروز ارتش به شمار می‌رود، بنابراین باید بتوانیم با جهاد تبیین، توطئه‌های دشمنان را خنثی کنیم.

امیر حیدری در پایان با اشاره به عملیات‌های موفق نهاجا در دوران دفاع مقدس ۸ ساله، یادآور شد: در عملیات الولید (H۳) بخش بزرگی از توان هوایی رژیم بعث نابود شد اما همپیمانان صدام او را مجدداً تا بن دندان، تجهیز کردند.

جوانان امروز پای کار دفاع از کشور هستند

در ادامه این مراسم، امیر سرتیپ ناصر آراسته، رئیس هیات معارف جنگ شهید سپهبد صیاد شیرازی با تبریک هفته بسیج و روز نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه کشور ما با حضور بسیج مردمی پایدار است‌، گفت: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در راه دفاع از وطن شهدای بسیاری را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی افزود: ۳۶۸ نفر پیشکسوت به عنوان استاد معارف جنگ داریم و البته تعدادی هم از اساتید جنگ، جانباز دفاع مقدس هستند، این عزیزان و همه کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، شهید زنده هستند و برای مقابله با دشمن آماده‌اند.

رئیس هیأت معارف جنگ ارتش با اشاره به خلوص معنوی اساتید هیأت معارف جنگ، تاکید کرد: عشق به اسلام، امام، رهبری و ایران در کارکنان هیأت معارف جنگ جریان دارد و آن‌ها به دنبال امتیازات مادی نیستند. ما باید دوران دفاع مقدس را روایت کنیم تا تجربیات دفاع مقدس تبیین شود. اگر این تجربیات نبود ما امروز خودکفایی نظامی نداشتیم و با عزت و افتخار نمی‌توانستیم نام ایران را ببریم.

امیر آراسته با بیان اینکه رشادت‌های رزمندگان اسلام امنیت و عزت ایران را تضمین کرده است، گفت: جنگ ۱۲ روزه نشان داد که اگر حادثه‌ای پیش بیاید، جوانان امروز همچون جوانان دوران دفاع مقدس پای کار هستند و از کشور دفاع می‌کنند.