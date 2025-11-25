جزئیات دومین آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا انجلاسی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد: در راستای اجرای تبصره ذیل ماده (۱۱) و ماده (۱۵) قانون حمایت از حقوق معلولان، سازمان بهزیستی کشور با همکاری و هماهنگی‌های گسترده با سازمان اداری و استخدامی موفق به اخذ مجوز برگزاری این آزمون شد. این اقدام با هدف تعیین‌تکلیف سهمیه‌های استخدامی باقی‌مانده از دوره‌های گذشته که فاقد پذیرفته‌شده نهایی بودند، صورت گرفته است.



گامی مهم در حمایت از حقوق معلولان

وی افزود: در این مرحله، ۴۶ دستگاه اجرایی کشور از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سایر نهادها مشارکت دارند و مجموعاً ۴۴۰۳ سهمیه استخدامی به افراد دارای معلولیت اختصاص یافته است.



انجلاسی با اشاره به برگزاری نخستین آزمون ویژه افراد دارای معلولیت در سال گذشته گفت: این آزمون با موفقیت برگزار شد و پذیرفته‌شدگان آن هم‌اکنون در دستگاه‌های اجرایی کشور مشغول به کار هستند.



انتشار دفترچه راهنما در زمستان

وی در پایان گفت: دفترچه راهنمای ثبت‌نام دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت در زمستان سال جاری منتشر خواهد شد و جزئیات تکمیلی به‌زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.