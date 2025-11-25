به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شمسالله جلیلیان نماینده ولیفقیه در سپاه حضرت نبیاکرم (ص) استان کرمانشاه به همراه محمد باقر عباسی رئیس سازمان بسیج رسانه استان کرمانشاه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان کرمانشاه و دیدار با مدیر این خبرگزاری، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از عملکرد حرفهای و متعهدانه مجموعه خبرگزاری مهر در همراهی با آرمانهای انقلاب اسلامی تقدیر کرد.
حجت الاسلام جلیلیان با اشاره به فرمایشات حضرت زهرا (س) درباره سه اصل زندگی یعنی امانتداری، صداقت و اطاعت، خاطرنشان کرد: رعایت همین اصول در عرصه رسانه میتواند بسیاری از ناهنجاریها را برطرف و اعتماد عمومی را تقویت کند یعنی اگر رسانهها به توصیه رهبر انقلاب به اخلاق، عقلانیت و عاطفه پایبند باشند، تأثیرگذاری آنها در فرهنگ جامعه چند برابر خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در سپاه اظهار کرد: فرهنگ مطالبهگری مسئولانه باید در رسانهها تقویت شود؛ به نحوی که با حفظ حرمت افراد، مسئولان را نسبت به انجام وظایفشان پاسخگو سازد و رسانههایی مانند خبرگزاری مهر با هوشمندی در نقد منصفانه، میتوانند فضای سالم گفتوگو و پاسخگویی در استان را گسترش دهند.
حجت الاسلام جلیلیان محور دیگر کار رسانه را ترویج ارزشهای جهادی و مکتب شهدا دانست و گفت: بیان زندگی انسانهای تأثیرگذار، بهویژه شهیدان بزرگ، در تربیت نسل جدید و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن نقش بنیادی دارد که رسانه باید در معرفی دستاوردهای انقلاب و ایجاد امید اجتماعی فعالتر عمل کند.
وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب درباره «اتحاد مقدس»، تصریح کرد: مؤلفههای اصلی قدرت ملی، یعنی ولایت، معنویت و وحدت مردم باید پیوسته در دستور کار رسانهها قرار گیرد و رسانههای انقلابی با انعکاس واقعیتها، توان ارتش فرهنگی ملت را افزایش میدهند و مردم را در برابر جنگ روانی دشمن مصون میسازند.
نماینده ولیفقیه در سپاه حضرت نبیاکرم (ص) همچنین به اهمیت روایت اول در بحرانها اشاره کرد و گفت: تجربههای اخیر نشان داد تأخیر در روایت صحیح میتواند هزینههای سنگینی برای نظام در پی داشته باشد. به همین دلیل، همافزایی میان رسانههای همسو برای شکلگیری روایت واحد و دقیق، ضرورتی جدی است.
حجت الاسلام جلیلیان در پایان ضمن آرزوی توفیق برای فعالان رسانهای استان و تقدیر از تلاشهای خبرگزاری مهر کرمانشاه اظهار کرد: اصحاب رسانه مجاهدان عرصه جهاد تبییناند و سلامت و موفقیت آنان در خدمت به مردم، از مصادیق عمل ولایی و رسانه انقلابی است.
رویکرد خبرگزاری مهر مساله محوری است
امیر مهتران، مدیر خبرگزاری مهر کرمانشاه، ضمن تشکر از حضور نماینده ولیفقیه در سپاه حضرت نبیاکرم (ص) و محمد باقر عباسی رئیس سازمان بسیج رسانه استان کرمانشاه گفت: رویکرد این خبرگزاری بر مطالبهگری و گزارشمحوری استوار است. خبرگزاری مهر در جنگ دوازدهروزه اخبار را لحظهای پوشش داد و پس از آن نیز در معرفی شهدا و تبیین دستاوردها فعال بود.
وی افزود: طی پنج سال گذشته بیش از ۶۰۰ گزارش در حوزه دفاع مقدس و یادمانهای مرصاد، بازیدراز و پاوه منتشر شده است. همچنین در اربعین امسال بیش از ۶۰۰ محتوای خبری، تصویری و ویدئویی تولید شد و خبرنگاران مهر در ایام اربعین حسینی در مرز خسروی حضوری مداوم داشتند.
مهتران از طرح توانمندسازی ائمه جماعات در حوزه رسانه خبر داد و تأکید کرد: تقویت سواد رسانهای آنان میتواند مشکلات محلات را هدفمند منتقل کند.
