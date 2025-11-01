رئیس جدید سازمان اردویی و راهیان نور سپاه کرمانشاه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه با حضور سردار بهمن ریحانی، فرمانده سپاه نبی‌اکرم (ص)، حجت‌الاسلام جلیلیان، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه نبی‌اکرم (ص) و جمعی از اعضای شورای فرماندهی سپاه استان، آئین معارفه رئیس جدید سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم، ضمن قدردانی از تلاش‌های سرهنگ پاسدار یونس عزیزی، سرهنگ پاسدار رحمت‌الله محبی به‌عنوان رئیس جدید این سازمان منصوب شد.

در ادامه، حجت‌الاسلام جلیلیان با اشاره به جایگاه والای حضرت زهرا (س)، ایشان را نماد مقاومت و مبارزه با ظلم دانست و گفت: مکتب فاطمی الهام‌بخش قیام‌های حق‌طلبانه تاریخ، از جمله انقلاب اسلامی ایران است.

سردار ریحانی نیز در این آئین با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت روز ۱۳ آبان تأکید کرد: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، نشانه‌ای از روحیه استکبارستیزی ملت ایران بود که نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرد.