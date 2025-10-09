خانواده قرآنی؛ کلید تربیت نسلی مؤمن و انقلابی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام شمس الله جلیلیان، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص)، در همایش خانوادگی پاسداران شهرستان سنقر که عصر پنجشنبه برگزار شد، با تأکید بر اهمیت خانواده قرآنی و نقش آن در تربیت نسلی مؤمن و انقلابی، به تشریح آموزههای مهم دینی پرداخت.
وی با اشاره به آیه شریفه «وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِکَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ» خاطرنشان کرد: عمل به آموزههای قرآنی باید در زندگی فردی و اجتماعی همواره مدنظر قرار گیرد.
حجتالاسلام جلیلیان خانواده را مهمترین نهاد اجتماعی معرفی کرد و افزود: خانوادهای که بر پایه قرآن و آموزههای دینی بنا شود، میتواند الگویی برای کل جامعه باشد و مسیر تربیت نسلی پایبند به دین و ارزشهای انقلاب را هموار کند.
وی اهمیت حجاب را بهعنوان یک ارزش اسلامی مورد تأکید قرار داد و گفت: حجاب تنها پوششی ظاهری نیست بلکه نمادی از عفت، پاکدامنی و ارزشهای اسلامی است و نقش مهمی در حفظ حریم خانواده و ایجاد امنیت روانی در جامعه دارد.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه نبی اکرم با اشاره به شکستهای پیدرپی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، اظهار داشت: «این ناکامیها نتیجه مقاومت ملتهای مسلمان و تکیه بر قدرت الهی است و نشان میدهد که ایستادگی در مسیر حق همواره نتیجهبخش است.»
وی در پایان از خانوادهها خواست تا با تمسک به قرآن، حفظ حجاب، احترام متقابل و تقویت معنویت، در مسیر تعالی و پیشرفت گام بردارند و در مقابل توطئههای دشمنان، مقاومت و ایستادگی نمایند.
حجتالاسلام جلیلیان تأکید کرد: تقویت بنیان خانواده، پایبندی به ارزشهای دینی و رعایت اصول اخلاقی، مهمترین سرمایه جامعه اسلامی برای مواجهه با چالشهای داخلی و خارجی است.
