به گزارش خبرنگار مهر، دوره معرفتی با موضوع «اصول ولایت فقیه» با حضور جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های استان کرمانشاه شامگاه شنبه در شهر مقدس قم برگزار شد.

در این برنامه، حجت‌الاسلام شمس‌الله جلیلیان، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص)، به ایراد سخنرانی پرداخت و به تبیین جایگاه ولایت‌پذیری و مقاومت در برابر دشمنان پرداخت.

حجت‌الاسلام جلیلیان در ابتدای سخنان خود با اشاره به عظمت شخصیت کریمه اهل‌بیت حضرت فاطمه‌معصومه (س) گفت: در زیارتنامه‌ای که از لسان نورانی امام رضا (ع) درباره آن حضرت نقل شده است، اطاعت از ولایت‌پذیری به عنوان راه رسیدن به عاقبت‌بخیری مورد تأکید قرار گرفته است. وی افزود: حضرت معصومه (س) دارای مقام شفاعت در دنیا و آخرت هستند و هر فرد نیازمندی که به درگاه این بانوی بزرگوار پناه ببرد، به اندازه‌ای عطا می‌شود که او را از دیگران بی‌نیاز می‌سازد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، اتحاد ملت ایران را عاملی مهم در ناامیدی دشمنان دانست و تصریح کرد: این اتحاد به فضل الهی تا نابودی کامل دشمنان اسلام و انقلاب ادامه خواهد داشت.

وی همچنین با تأکید بر اینکه انرژی هسته‌ای حق مسلم ملت ایران است، اظهار داشت: در شرایط کنونی مذاکره هیچ کمکی به منافع ملی کشور نخواهد کرد، سودی ندارد، ضرری را هم دفع نمی‌کند و برعکس زیان‌های فراوانی به دنبال خواهد داشت.

حجت الاسلام جلیلیان مذاکره با آمریکای جنایتکار را «بن‌بست محض» توصیف کرد و ادامه داد: پیشرفت ایران اسلامی تنها در گرو قوی شدن در عرصه‌های مختلف نظامی، اقتصادی و علمی است.

وی افزود: برای تحقق این امر باید با تلاش بی‌وقفه، توکل به خداوند متعال و توسل به اهل‌بیت (ع) گام برداشت و در مسیر اعتلای هر چه بیشتر کشور حرکت کرد.