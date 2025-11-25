زرندی: افتتاح دفتر حمایت از اتباع گامی در مسیر تکریم انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا زرندی پیش از ظهر سه شنبه در افتتاح دفتر حمایت حقوقی اتباع خارجی و سرمایهگذاری تجاری مرکز وکلا قوه قضائیه خراسان رضوی با اشاره به جایگاه کرامت انسانی در آموزههای دینی و اسناد تحولی قوه قضائیه، افتتاح دفتر حمایت از اتباع خارجی و سرمایهگذاری تجاری در مشهد را اقدامی مهم در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران و اجرای سیاستهای ریاست قوه قضائیه دانست.
رئیسکل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه «عملکرد کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه امروز در خط ولایت است»، گفت: ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به فعالیتهای آنها اذعان و تشکر دارد و حرکت در مسیر فرامین ایشان، عمل به ولایت منصوب ولیفقیه محسوب میشود.
وی با اشاره به «اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی» به عنوان یکی از اقدامات مهم قوه قضائیه در اجرای سند تحول و تعالی افزود: این اصلاحیه برگ زرینی در تاریخ دستگاه قضائی است و نگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران به جایگاه انسان را بهخوبی نشان میدهد؛ نگاهی که برخلاف جهان مادیگرای امروز، بر بُعد معنوی و شخصیت انسانی تأکید دارد.
زرندی با استناد به آیه ۷۰ سوره اسرا اظهار کرد: کرامت انسان ریشه در قرآن کریم دارد و خداوند متعال انسان را بر بسیاری از مخلوقات برتری داده است.
به گفته رئیسکل دادگستری خراسان رضوی قوه قضائیه نیز بر همین مبنا هیچ تفاوتی میان انسانها قائل نیست و رعایت کرامت افراد با هر دین، مذهب یا ملیتی را وظیفه خود میداند.
وی با اشاره به افتتاح دفتر حمایت از اتباع خارجی و سرمایهگذاری تجاری توسط مرکز وکلای قوه قضائیه بیان کرد: این اقدام ابتکاری، گامی مهم در راستای حفظ کرامت انسانی و حمایت از حقوق سرمایهگذاران است.
زرندی خطاب به سرمایهگذاران خارجی گفت: با خیال راحت در جمهوری اسلامی ایران و بهویژه در خراسان رضوی سرمایهگذاری کنید. مشهد مقدس سالانه میزبان حدود ۳۰ میلیون زائر است و نزدیکی این استان به مرزهای بینالمللی، آن را به فرصت مهمی برای سرمایهگذاری تبدیل کرده است.
رئیسکل دادگستری خراسان رضوی تأکید کرد: مرکز وکلا اعلام میکند که از اتباع خارجی و سرمایهگذاران حمایت حقوقی خواهد کرد و این حمایت در راستای تکریم انسان و اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه است.
