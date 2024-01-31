رسیدگی به بحث حقوق عامه یکی از وظایف اصلی مرکز وکلا است

به گزارش خبرگزاری مهر، پنل تخصصی «نقش نهاد وکالت در مردمی سازی قوه قضائیه در پرتو اندیشه‌های قضائی مقام معظم رهبری» توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه در دانشگاه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این مراسم حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، حجت الاسلام هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، حجت الاسلام رفیعی علوی قائم مقام دانشگاه باقرالعلوم (ع)، احمد مؤمنی راد و محمدامین ملکی عضو هیئت علمی دانشگاه حضور داشتند.

حسن عبدلیان پور در آغاز برگزاری این مراسم، مرکز وکلا را به عنوان تنها نهاد ملی گسترش دهنده خدمات حقوقی در کشور دانست و گفت: اصلی‌ترین دغدغه این مرکز رسیدگی به مشکلات مردم است.

وی رسیدگی به بحث حقوق عامه را یکی از وظایف اصلی این مرکز عنوان کرد و گفت: همانطور که از عنوان این نشست مشخص است یکی از اهداف اصلی قوه قضائیه که همواره مورد تاکید رهبری نیز بوده، موضوع مردمی سازی فعالیت‌های حقوقی و قضائی است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بیان کرد: تمام تلاش ما نزدیک شدن به مردم برای شنیدن مشکلات آن‌ها و رسیدگی به دغدغه‌های حقوقی آنهاست. به همین منظور حضور در مساجد را به عنوان یکی از اولویت‌های خود در راستای تحقق حقوق عامه قرار داده‌ایم و آن را وظیفه شرعی، قانونی و انسانی خود می‌دانیم.

رئیس مرکز وکلا، در بخش دیگر از سخنان خود به بحث فعالیت‌های رسانه‌ای اشاره داشت و گفت: ما در حوزه رسانه به دنبال تبیین مبانی و مسائل حقوقی مردم هستیم. در همین راستا «اپلیکیشن حقوق عامه» را راه اندازی کردیم که تمامی وجوه مربوط به امورات حقوقی و اجتماعی مردم را با همکاری و نظرات کارشناسی دستگاه‌های مختلف در آن قرار داده‌ایم. امروز مرکز وکلا با بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص در حوزه روابط عمومی و فراهم سازی سخت افزارها و نرم افزارهای تخصصی گامی بلند در مسیر اطلاع رسانی و تبیین مسائل مربوط به امور حقوقی و قضائی برداشته است.

عبدلیان پور اولویت دیگر مرکز را حمایت از خانواده عنوان کرد و افزود: رهبری به کرات در مورد ضرورت حفظ و تحکیم بنیان خانواده تاکید داشته‌اند و اخیراً ریاست قوه نیز با ایجاد تغییراتی در لایحه حمایت از خانواده، وظایف ویژه‌ای به مرکز ما محول کرده‌اند.

وی ادامه داد: از مهمترین کارکردهایی که به مرکز واگذار شده، یکی کم کردن ورودی پرونده‌ها به حوزه قضائی است. ما با طراحی سامانه مسیر که در راستای الکترونیک کردن خدمات قضائی بوده، مانع از مراجعه حضوری زوجین به مراکز قضائی شده‌ایم.

عبدلیان پور اظهار کرد: در بخش دیگری از اهتمام مرکز به بحث خانواده، موضوع مشاوران خانواده را با جدیت پیگیری کرده‌ایم و تمام تلاشمان ایجاد صلح و سازش و جلوگیری از طلاق است.صلاحیت‌های منجر به طلاق را تا هفت مورد افزایش داده‌ایم و تا پنج جلسه برای آن‌ها مشاوره گذاشته‌ایم تا مانع از طلاق زوجین شویم.

وی افزود: مشاورین ما با دانش علمی بالا در حوزه‌های علوم تربیتی، علوم خانواده، علوم روانشناسی و حقوق مهارت دارند و بر اساس رصد و پایش عملکرد آنها، ما در حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد پرونده‌های درخواست طلاق را به صلح و سازش رسانده‌ایم.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اظهار کرد: همچنین موضوع تخصصی سازی در بحث آموزش و تربیت وکلای خانواده را در دستور کار قرار داده‌ایم و اولین دوره وکلای تخصصی ما در حوزه خانواده تا قبل از پایان سال فارغ‌التحصیل می‌شوند. امیدواریم با توجه به جایگاه و اهمیت نقش خانواده وکلای بیشتری به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت و حضور داشته باشند.