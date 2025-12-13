ابعاد یک پرونده با ۴۶۰ شاکی در خراسان رضوی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی، در پی دستور حجت‌الاسلام رضا زرندی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مهم، پرونده یک شرکت ساخت مسکن که از اوایل دهه ۸۰ فعالیت خود را شروع و از سال ۹۹ آغاز به اقدامات کلاهبردارانه کرده بود، در جلسه «شورای مشورتی پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی خراسان رضوی» توسط مسئولان قضائی، قضات و کارشناسان مطرح شد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در این باره گفت: در این پرونده ۶۰۰ جلسه رسیدگی برگزار شده و ضمن انجام تحقیقات مقدماتی، بین شکات و متهمین هم مواجهه حضوری ترتیب داده و اظهارات طرفین به صورت دقیق شنیده شده است.

وی با قدردانی از دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی و همکاران وی در دادستانی مشهد به دلیل دفاع از حقوق عامه، افزود: فقط در این پرونده، بیش از هزار ابلاغیه صادر و ۵۰۰ برگ صورت جلسه نوشته شده است.

زرندی ادامه داد: این پرونده اکنون شامل ۹۵ جلد و بیش از پنج هزار و ۱۰۰ برگ و ۹ متهم است و به اتهامات آنها تحت عناوین متعدد مجرمانه مانند جعل، تحصیل مال از طریق نامشروع، تشکیل شبکه کلاهبرداری، فروش مال غیر و پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی در مرحله دادسرا رسیدگی شده است.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با بیان اینکه پرونده در آینده نزدیک، با صدور کیفر خواست به مرجع صالح ارسال خواهد شد، به برخی از اقدامات متهمین این پرونده اشاره کرد و افزود: دو متهم اصلی پرونده، در مواردی یک واحد را به افراد متعدد فروخته و از طرفی برخی از خریداران نیز اقدام به خرید بیش از ۱۰ واحد با هدف کسب سود کرده‌اند که هر دو مساله جای تأمل دارد.

وی اعلام کرد: در عین حال این مسئله نشان می‌دهد که شهروندان در هنگام پیش خرید آپارتمان باید تحقیقات کامل و لازم را انجام دهند تا دچار آسیب و ضرر و زیان نشوند.

گفتنی است؛ در این جلسه همچنین یک پرونده مهم دیگر با موضوع انتقال مال غیر، تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت که مورد شکایت یک مرکز آموزش عالی و یک نهاد خدمت رسان قرار داشت، نیز بررسی شد.