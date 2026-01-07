به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام زرندی در جمع مسئولان و مدیران با اشاره به اقدامات گسترده دستگاه قضائی در زمینه مبارزه با مفاسد اظهار کرد: همان‌گونه که رهبری معظم انقلاب نظر دارند و براساس تأکیدات ریاست قوه قضائیه، در شرایط کنونی مبارزه با مفاسد به صورت عالمانه، جدی و ریشه‌ای ادامه خواهد یافت.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی افزود: همان‌گونه که در گذشته مبارزه با مفاسد از اولویت‌های دستگاه قضائی بوده، در دوران تحول و تعالی نیز این مسئله مورد توجه و تأکید قرار داشته و در دوران اخیر نیز با عنایت به تأکیدات رئیس دستگاه قضائی، به منظور مبارزه جدی و ریشه کن سازی فساد، مبارزه عالمانه با این پدیده شوم از طریق به‌کارگیری تدابیر مختلفی از جمله شناسایی ریشه‌ها، گلوگاه‌ها، زمینه‌ها و بسترهای اقتصادی ادامه داشته است.

وی گفت: یکی از مسائلی که باید به صورت جدی در زمینه مبارزه با مفاسد به آن توجه کرد، مسدود سازی گلوگاه‌ها و از بین بردن زمینه‌ها و بسترهای فساد زا پس از شناسایی و آسیب‌شناسی لازم در این زمینه است؛ بر این اساس تمامی دستگاه‌ها و ادارات مکلفند با نگاه تخصصی و در چارچوب وظایف و تکالیف سازمانی به این امر مهم توجه ویژه داشته باشند.

زرندی افزود: تمامی اقدامات توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌بایست با هدف ارائه هرچه مطلوب‌تر خدمات به مردم عزیز سامان‌دهی شود، بدین ترتیب، اصلاح ساختارها و رویه‌های موجود باید با هدف رعایت حقوق مردم و تسریع و تسهیل در انجام امور آنان مورد توجه مدیران و مسئولان قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: یکی دیگر از مواردی که در مبارزه عالمانه و قاطعانه با مفاسد باید مورد توجه مدیران و مسئولان قرار گیرد، تلاش در جهت ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیند ارائه خدمات و همچنین ایجاد شفافیت در فرآیند مبارزه با مفاسد از طریق سازوکارهای نوآورانه و در عین حال اصولی و قانونی است.

وی، یکی از مهم‌ترین فرازهای اقدامات دستگاه قضائی را پیشگیری از وقوع جرایم دانست و افزود: در زمینه مبارزه با مفاسد نیز باید از تمرکز صرف بر پیگرد، مجازات و سایر اقدامات قهری خودداری کرد و ضمن برخورد قانونی با مفسدان، می‌بایست از تمامی ابزارهای پیشگیرانه از جمله فرهنگ‌سازی و ارتقا آگاهی‌های عمومی، فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی در کنار رفع تعارض منافع بهره برد.

زرندی با اشاره به دستورات ریاست قوه قضائیه در یکی از جلسات شورای عالی قضائی گفت: بر این اساس، رؤسای واحدهای قضائی و دادستان‌ها باید تمام تلاش خود را در جهت مبارزه جدی و ریشه‌کن‌سازی فساد از طریق مبارزه عالمانه با این پدیده نامیمون به کار بگیرند.