زرندی: استفاده از سیستم بازچرخانی جهت عبور از کم آبی در مشهد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا زرندی صبح شنبه طی بازدید از مرکز مدیریت هوشمند آب و فاضلاب مشهد از مدیریت شایسته آب شرب و خدمت به زائرین و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) قدردانی کرد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ضمن بازدید از مرکز مهاب، مرکزCRM، سیستم های تله متری و اسکادا و پایش تصویری تاسیسات آبفای مشهد بر حمایت و پشتیبانی دستگاه قضا از اقدامات این شرکت تاکید کرد.

وی اظهار کرد: آب، زندگی مردم را تنظیم می کند و حیات را به مردم ارمغان می دهد؛ لذا علیرغم کمبود نزولات جوی، مدیریت صحیح در آبفای مشهد باعث شده مشکل خاصی بوجود نیاید.

زرندی برنامه ریزی دقیق، کاهش هدر رفت آب و استفاده از سیستم بازچرخانی را جهت عبور از بحران کم آبی لازم و ضروری دانست و گفت: باید برنامه ریزی مدون برای نیل به این اهداف داشت و پیگیری های لازم را انجام داد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در ادامه افزود: دشمن از هر برنامه ای جهت ضربه زدن به جمهوری اسلامی استفاده می کند لذا باید با اتکا به توان داخلی کارها را پیش برد و برنامه ریزی کرد.

وی در پایان برضرورت برخورد با انشعابات غیرمجاز و باغ ویلاها تاکید کرد.