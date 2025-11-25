به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران پلیس فتای شهرستان کوهدشت در پی وقوع یک فقره کلاهبرداری از طریق کانال‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی، موضوع را در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی دو متهم را شناسایی و با انجام هماهنگی قضائی در اقدامی غافلگیرانه آنها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کوهدشت، تصریح کرد: در تحقیقات انجام شده از متهمان ۲۷ فقره کلاهبرداری به ارزش چهار میلیارد ریال از نقاط مختلف کشور کشف شد و متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی کردند.

سرهنگ امانی با اشاره به اینکه کلاهبرداری با استفاده از رسیدسازهای جعلی معمولاً بعد از پایان ساعات اداری و روزهای تعطیل رخ می‌دهند، گفت: شهروندان در صورت انجام معاملات حضوری با افراد ناشناس چه در پی آگهی از طریق سایت‌های معتبر و یا در مراکز تجاری، صرفاً به ارائه رسیدهای تحویلی از سوی مشتری‌ها اکتفا نکرده و از تحویل اجناس قبل از اطمینان کامل از واریز وجه به‌حساب خود، مثل دریافت پیامک واریزی از طریق گوشی شخصی و یا استعلام از عابربانک و از روش‌های دیگر خودداری کنند.