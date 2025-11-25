جباری: پروژه بندر جدید لنگه آماده آغاز عملیات اجرایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی از آمادگی پروژه بندر جدید لنگه برای آغاز عملیات اجرایی خبر داد.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۹ جلسات متعددی در کمیسیون عمران مجلس با حضور رئیس سازمان بنادر و دریانوردی کشور برگزار شده است که در این جلسات بازدیدهای میدانی از بندر لنگه و محل پیشنهادی بندرگاه جدید انجام شده است، افزود: این بازدیدها با هدف تعیین بهترین موقعیت برای احداث بندر جدید و پاسخ به نیاز کشور در زمینه توسعه زیرساخت‌های بندری انجام شد.

جباری گفت: احداث این بندر جدید می‌تواند نقشی مهم در ارتقای توان اقتصادی و توسعه دریامحور شهرستان بندر لنگه ایفا کند.

نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به تفاوت‌های اساسی بین بندر فعلی و بندر جدید، اظهار داشت: ظرفیت بندر فعلی ۲۷ میلیون تن است در حالی که بندر جدید با ظرفیت ۸۶ میلیون تن مساحت عملیاتی ۳۸۳ هکتار و آبخور ۱۷.۵ متری امکان پهلوگیری کشتی‌های ۵۰ هزار تنی را فراهم خواهد کرد و نیز طول موج‌شکن این بندر نیز از ۱۹۷۵ متر به ۶۹۰۰ متر افزایش خواهد یافت.

احمد جباری در پایان تصریح کرد: نقشه‌های پروژه آماده شده و برنامه‌ریزی برای آغاز عملیات اجرایی در جریان است. همچنین، به‌زودی اعضای کمیسیون عمران و مدیران بنادر کشور برای بررسی نهایی و آغاز هرچه سریع‌تر فعالیت‌های زیرساختی، بار دیگر از محل پروژه بازدید خواهند کرد.