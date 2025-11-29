استاندار کرمانشاه: فیبر نوری بزرگراه تحول دیجیتال استان است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروژه برگردان کابل مسی به فیبر نوری در کرمانشاه که با ارتباط تصویری با محمد جعفرپور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران برگزار شد، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با قدردانی از مجموعه مخابرات و اپراتورها گفت: علاقهمند بودیم میزبان مدیرعامل مخابرات ایران در کرمانشاه، دیار مرزداران باشیم، اما خوشحالیم این پروژه بزرگ با همراهی ایشان در استان آغاز میشود.
استاندار با تأکید بر اینکه فیبر نوری «یک کابل ساده نیست بلکه بزرگراه توسعه دیجیتال» است، افزود: ورود به اقتصاد دیجیتال، توسعه شهر هوشمند، ارائه خدمات دولت الکترونیک، آموزشهای آنلاین، تماسهای تصویری با کیفیت و رشد کسبوکارهای نوپا بدون فیبر نوری ممکن نیست.
به گفته وی، فیبر نوری با فراهم کردن انتقال داده با سرعت و پایداری بالا، کرمانشاه را همچون یک آزادراه ارتباطی به اینترنت جهانی متصل میکند و این موضوع برای بانکها، ادارات، مدارس، صنایع نسل چهار و واحدهای تولیدی اهمیت حیاتی دارد.
درخواست استاندار برای پوشش کامل جادهها، توسعه مرزها و ایجاد دیتاسنتر غرب کشور
حبیبی با اشاره به تبدیل شدن فیبر نوری به مطالبه جدی مردم، واحدهای تولیدی و دستگاهها گفت: انتظار داریم اپراتورها و آسیاتک خدمات را با سرعت، کیفیت و امنیت پایدار ارائه دهند و استاندارد ثابت سرعت اینترنت برای همه مشترکان برقرار شود. وی تأکید کرد این پروژه یک تحول اساسی در مسیر دیجیتالسازی استان است و باید تا پایان سال به مرحله افتتاح برسد.
استاندار با ضروری دانستن همکاری کامل شهرداریها، بهویژه شهرداری کرمانشاه، در صدور مجوزهای حفاری گفت: کوچکترین وقفه نباید در اجرای این پروژه رخ دهد.
وی سپس چند مطالبه اصلی استان را مطرح کرد: نخست، پوشش کامل جادههای استان توسط همراه اول که به دلیل گردشگر پذیری، توپوگرافی خاص و ارتباط مستقیم راهها با مرزها و بازارچههای صادراتی یک ضرورت فوری است.
وی ایجاد یک مرکز بزرگ و پیشرفته «دیتاسنتر» در کرمانشاه را خواست مهم دیگر استان دانست و گفت: کرمانشاه به دلیل موقعیت جغرافیایی و نقش آن در ارتباط با استانهای غربی، بهترین نقطه برای استقرار مرکز پردازش و ذخیرهسازی دادههای غرب کشور است و باید این پروژه با دستور ویژه آغاز شود.
حبیبی اتصال کامل فیبر نوری به پنج بازارچه مرزی استان، ازجمله مرز خسروی را ضروری دانست و گفت: ۴۰ درصد صادرات ایران به عراق از مسیر کرمانشاه انجام میشود و تنها در اربعین امسال بیش از یکمیلیون و صد هزار تردد در مرز خسروی ثبت شده است، بنابراین تأمین ارتباط پایدار در مرزها باید در اولویت باشد.
استاندار همچنین پیشنهاد احداث کارخانه تولید فیبر نوری در کرمانشاه را مطرح کرد و افزود: این واحد میتواند نیاز کابل و تجهیزات مخابراتی استان و استانهای همجوار را تأمین کرده و هزینههای تأمین مواد اولیه را کاهش دهد.
وی با اشاره به نیاز پروژه به حدود ۱۵۰۰ نیروی متخصص، خواستار برنامهریزی برای آموزش و تأمین نیروهای فنی شد.
حبیبی در پایان با قدردانی از جعفرپور، امیری، محمدی و همه دستاندرکاران پروژه گفت: انتظار مردم این است که با پیگیری و دستورات ویژه مدیرعامل مخابرات ایران، این طرح ملی با سرعت و کیفیت اجرا شده و وعدههای دادهشده در کمترین زمان عملیاتی شود.
