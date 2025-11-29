  1. استانها
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۵

جعفرپور: مهاجرت از شبکه مسی به فیبر نوری ضرورتی ملی است

کرمانشاه – مدیرعامل مخابرات ایران گفت: طرح ملی فیبرنوری با هدف ارتقای خدمات ICT، پوشش ۲۳۰ هزار مشترک و توسعه عدالت ارتباطی با سرعت در کرمانشاه اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح پروژه برگردان کابل مسی به فیبر نوری در استان کرمانشاه، ظهر شنبه با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، و ارتباط تصویری با محمد جعفرپور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و جمعی از مدیران استانی برگزار شد.

جعفرپور در این مراسم با اشاره به تأکید همه سطوح مدیریتی و حاکمیتی کشور بر اجرای این پروژه گفت: مهاجرت از شبکه مسی به فیبر نوری اقدامی ناگزیر و زیربنای تحول خدمات ارتباطی در کشور است و کنترل این پروژه در سطح ملی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه امروز بیش از ۲۳۰ هزار منزل، واحد تجاری و اداری در کرمانشاه همچنان از بستر مسی استفاده می‌کنند افزود: شبکه مسی که از حدود یک قرن پیش پایه‌گذاری شده دیگر پاسخگوی نیاز مردم نیست و توسعه فیبر نوری در جهان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود.

وی گفت: این پروژه علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات صوت و دیتا، امکان رشد آموزش، سلامت و کسب‌وکارهای دیجیتال را حتی در روستاها فراهم می‌کند.

جعفرپور ایجاد اشتغال مستقیم برای دست‌کم ۱۵۰۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای بیش از ۱۰ هزار نفر را از مزایای مهم این طرح دانست و افزود توسعه ارتباطات پرسرعت فرصت‌های جدیدی در حوزه لجستیک، فناوری و کسب‌وکارهای آنلاین ایجاد می‌کند و وابستگی خدمات به کلان‌شهرها را کاهش می‌دهد.

تعهد مخابرات برای پوشش صددرصدی شهر کرمانشاه تا پایان ۱۴۰۵

مدیرعامل مخابرات ایران با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر اولویت اتصال مدارس و مراکز سلامت خاطرنشان کرد: اجرای فیبر نوری موجب کاهش مصرف برق مراکز تلفنی قدیمی و کمک به رفع ناترازی انرژی می‌شود.

وی افزود: مخابرات در شهر کرمانشاه بیش از هزار و ۵۰۰ کیلومتر کانال و داکت زیرساختی در اختیار دارد و مجموع بستر آماده به یک‌هزار و هفتصد کیلومتر رسیده است و حدود ۴۰۰ کیلومتر حفاری جدید با همکاری دستگاه‌های استان در حال اجراست.

جعفرپور تأکید کرد: تعهد مخابرات ایران به استاندار کرمانشاه این است که تا پایان سال ۱۴۰۵ کل شهر کرمانشاه به‌طور کامل و صددرصد به شبکه فیبر نوری مجهز شود.

وی افزود: طبق برنامه، تا پایان دولت چهاردهم باید ۶۰ درصد جمعیت کشور به فیبر نوری متصل شوند و این پروژه در کنار تقویت دولت الکترونیک، اتصال فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی به شبکه اختصاصی را نیز شامل می‌شود.

مدیرعامل مخابرات ایران در پایان از همراهی استاندار کرمانشاه و مجموعه مدیریتی استان قدردانی کرد.

