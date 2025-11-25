به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر سهشنبه در نشست خبری پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری، صنایع دستی و هتلداری که در محل نمایشگاه بینالمللی اصفهان برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای گردشگری کشور و استان اصفهان اظهار کرد: واقعیتهای موجود میتواند شرایط را فراهم کند تا توانمندیها و پتانسیلهای گردشگری کشور به خوبی شناسانده شود و نمایشگاهها نقش مهمی در معرفی این ظرفیتها دارند.
وی افزود: یکی از راهبردهای اصلی وزارتخانه حضور فعال در نمایشگاههای بینالمللی و همچنین برگزاری رویدادهای داخلی است تا با فعالیتی مؤثر و کارا، ضمن دیپلماسی گردشگری، ظرفیتها به مخاطبان داخلی و خارجی معرفی شود. به گفته وی، اپراتورهایی که سال گذشته از اصفهان بازدید کردند، نقش سفیر و پیامبر ظرفیتهای گردشگری ایران را ایفا کردند.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی با اشاره به حضور در اجلاس جهانی گردشگری، ادامه داد: در این اجلاس تفاهمنامهای برای ایجاد مرکز راهبردی صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان جهانی گردشگری امضا شد و مذاکراتی با کشورهایی از جمله عراق، عمان، کامبوج، ازبکستان، چین، هند و ارمنستان انجام گرفت.
وی افزود: حضور محدود وزیر گردشگری عربستان تنها با وزیر ایران نشاندهنده اهمیت ظرفیتهای گردشگری ایران در سطح منطقهای است.
محسنی بندپی با بیان دستاوردهای نمایشگاه گفت: این رویداد در شهری تاریخی با جاذبههای ارزشمند برگزار میشود و تمامی ظرفیتهای حوزه گردشگری و صنایع دستی اصفهان در آن تجلی یافته است.
وی خاطرنشان کرد: در اجلاس اندونزی فیلم کوتاهی از جاذبههای اصفهان نمایش داده شد که مورد توجه کشورهای عضو سازمان جهانی گردشگری قرار گرفت و این نشاندهنده توانمندی شهر در میزبانی رویدادهای بینالمللی است.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی درباره حمایتهای مالی از صنعت گردشگری افزود: در سال ۱۴۰۴، تسهیلاتی بالغ بر ۴۰ همت از منابع بانکی، ۲۰ همت از صندوق توسعه ملی و ۱۴ همت از اوراق قرضه به متقاضیان ارائه شد. همچنین قانون تشکلها و انجمنهای صنفی صنعت گردشگری تصویب شد تا اختیارات مدیران استانها افزایش یافته و چابکسازی در اجرای پروژهها انجام شود.
به گفته وی، تسهیلات و معافیتهای مالیاتی و گمرکی برای تجهیزات گردشگری و احداث هتلها بهصورت قابلتوجه در اختیار سرمایهگذاران قرار گرفته است.
محسنی بندپی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره سیاستهای وزارتخانه در حوزه بحران کمآبی و تأثیر آن بر صنعت گردشگری اظهار کرد: کشور با کاهش بارشها و افزایش دما مواجه است و این مسئله بر ظرفیتپذیری مقاصد پرگردشگر تأثیر میگذارد. وزارتخانه در راستای توسعه گردشگری پایدار هتلهای سبز را شناسایی و درجهبندی کرده و استانداردهایی برای کاهش مصرف آب، تولید پسماند کمتر و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر تدوین کرده است.
وی افزود: هوش مصنوعی نیز در مدیریت مصرف منابع و کاهش اثرات زیستمحیطی مورد استفاده قرار میگیرد.
محسنی بندپی درباره قیمت هتلها و دسترسی اقشار مختلف گفت: تنوع اقامت گردشگران در اصفهان باید افزایش یابد تا امکان استفاده از جاذبهها برای تمام گروههای اقتصادی فراهم شود.
وی همچنین بر رعایت معیارهای زیستمحیطی و بهداشتی در مقاصد گردشگری و پیشگیری از انتقال بیماریها تأکید کرد و افزود: اقدامات استانداردسازی در تأسیسات گردشگری در حال اجراست تا توسعه گردشگری با پایداری محیط زیست همراه باشد.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری سلامت و همکاری با کشورهای خارجی گفت: مهمانانی از کویت حضور دارند که قرار است در بازسازی مساجد و توسعه گردشگری سلامت مشارکت کنند و وزارتخانه تلاش دارد عقبماندگیهای این بخش جبران شود تا استانها بتوانند از منافع اقتصادی گردشگری سلامت بهرهمند شوند.
وی با ارائه آمار ورود گردشگران به کشور در سالهای اخیر اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۱۴۰ هزار نفر گردشگر وارد ایران شدند که بر اساس آمار رسمی سازمان گردشگری، این عدد در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به فروردین ۱۴۰۳ حدود ۴۴ درصد رشد داشت. وی افزود در خرداد ماه با شروع بحران، ورود گردشگران ۲۲ درصد کاهش یافت، اما در تیرماه رشد ۵۲ درصد، مرداد ۲۸ درصد، شهریور ۱۸ درصد و آبان ۷ درصد مثبت گزارش شد و در نهایت عدد گردشگران وارد شده به حدود ۷۰ هزار نفر رسید.
محسنی بندپی با اشاره به تغییر استراتژی گردشگری پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: این وزارتخانه توجه ویژهای به گردشگری زیارتی و ترکیبی دارد و با کشورهای همسایه به ویژه عراق مذاکراتی انجام شده تا مسیرهای گردشگری تلفیقی سیاحتی و زیارتی تنظیم شود.
وی افزود: مشهد همچنان مقصد نخست گردشگران خارجی است و اصفهان و شیراز در رتبههای بعدی قرار دارند و در برخی برنامهها، مقصد اول و دوم بین این شهرها جابجا میشود تا ظرفیتهای گردشگری حداکثر بهرهبرداری شود.
محسنی بندپی به اهمیت توسعه زیرساختها در بخش تأسیسات گردشگری اشاره کرد و افزود: استاندار اصفهان در تخصیص بالاترین سهم برای ایجاد امکانات بومگردی استان نقش ویژهای داشته و این اقدام در راستای گسترش گردشگری پایدار و ارتقای تجربه گردشگران داخلی و خارجی صورت گرفته است.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در پایان گفت: سیاست وزارتخانه تمرکز بر تلفیق گردشگری سیاحتی و زیارتی، بهینهسازی ظرفیتها و توسعه زیرساختها در مقصدهای کلیدی مانند مشهد، اصفهان و شیراز است تا با جذب گردشگر و ارائه خدمات کیفی، اثرات اقتصادی و فرهنگی آن برای کشور افزایش یابد
