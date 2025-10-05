به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای ایرانیان خارج از کشور گفت: کمیسیون گردشگری و ایرانشناسی شورایعالی ایرانیان خارج از کشور با شناسایی نخبگان و فعالان حوزه گردشگری، زمینه را برای نمایش توانمندیهای اقتصادی، فرهنگی و علمی ایران در سطح بینالمللی فراهم میکند.
وی افزود: یکی از اولویتهای کمیسیون، حضور فعال ایرانیان خارج از کشور در برگزاری نمایشگاهها و رویدادهای بینالمللی است تا جاذبهها و ظرفیتهای گردشگری ایران به جهانیان معرفی شود. همچنین نسل جدید ایرانیان مقیم خارج با ایجاد فرصتهای حضور و تجربه زادگاه و فرهنگ ایران، با هویت و اصالت ایرانی خود بیشتر آشنا میشوند.
محسنیبندپی با اشاره به اقدامات وزارتخانه برای تقویت گردشگری داخلی بیان کرد: با برگزاری بیش از ۴۰۰ رویداد و جشنواره در سراسر کشور، از جمله در استانهای اصفهان، شیراز، مشهد و شمال، تقاضای داخلی گردشگری فعال شده و رضایتمندی گردشگران و فعالان صنعت هتلداری افزایش یافته است.
وی درباره ظرفیت گردشگری سلامت نیز تصریح کرد: ایران به عنوان مقصدی معتبر برای گردشگری سلامت شناخته میشود و سامانهای طراحی شده که با ثبت دقیق خدمات، استانداردها و قیمتها، اعتماد بیماران را تقویت کرده و کیفیت ارائه خدمات سلامت را ارتقا میدهد. این اقدام موجب بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای ایران در حوزه سلامت و گردشگری شده است.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی کمیسیون، ظهور و بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری و ایرانشناسی کشور از طریق مشارکت فعال ایرانیان خارج از کشور است تا توسعه پایدار گردشگری ایران را در سطح ملی و بینالمللی تضمین کند.
