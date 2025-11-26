به گزارش خبرنگار مهر، در هم تنیدگی علم تکنولوژی با موضوعات مختلف باعث شده است تا بسیار از اهالی مرتبط با صنایع مختلف برای کسب اطلاع از هر چیزی سراغ مهم‌ترین ابزار این روزهای دنیای علم یعنی هوش مصنوعی بروند.

صنعت فوتبال نیز با توجه به اهمیت بالای خود از این مقوله جدا نیست تا جایی‌که تنها پس از گذشت کمتر از یک روز از زمان اعلام سیدبندی تیم‌های حاضر در جام جهانی، کاربران فوتبالی درباره پیش بینی از گروه‌های مرگ احتمالی سوالات خود را مطرح کنند.

همین موضوع بهانه‌ای شد تا هوش مصنوعی در پاسخ به اینکه چه گروهی از نگاه کابران ایرانی علاقمند به فوتبال به عنوان گروه مرگ شناخته شده است، پاسخ‌های جالب توجهی را منتشر کند.

او با بررسی دقیق پیش بینی کاربران و سوالات آنها درباره گروه مرگ یا لذت تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، پاسخ‌های جامعی را از لحظه اعلام قرعه کشی (سه شنبه شب گذشته) تا ۱۲ ساعت پس از آن جمع آوری کرد که در نوع خود جالب توجه است:

سخت‌ترین گروه‌های احتمالی ایران

در گلدان اول، قدرتمندترین تیم‌های جهان شامل برزیل، فرانسه، آرژانتین و انگلستان سخت‌ترین رقبای ممکن برای ایران محسوب می‌شوند. حضور هر یک از این چهار تیم، گروه را به‌طور جدی دشوار خواهد کرد.

در گلدان سوم، تیم‌هایی مانند صربستان، اوکراین و نیجریه به دلیل سبک بازی فیزیکی، ساختار تاکتیکی و کیفیت فنی، سخت‌ترین قرعه‌های ممکن برای ایران هستند.

در گلدان چهارم نیز تیم‌های پلی‌آفی و تیم‌های تنومند کنفدراسیون‌های دیگر از جمله پاناما، قهرمان پلی‌آف اروپا یا تیم پلی‌آف بین‌قاره‌ای می‌توانند شرایط گروه را پیچیده‌تر کنند.

بر این اساس، سخت‌ترین گروه‌های احتمالی برای ایران به این شکل قابل تصور است:

* برزیل – ایران – صربستان – غنا

* فرانسه – ایران – اوکراین – قهرمان پلی‌آف اروپا

* آرژانتین – ایران – نیجریه – تیم پلی‌آف بین‌قاره‌ای

چنین ترکیب‌هایی ایران را در برابر دو قدرت درجه‌یک فوتبال جهان، یک تیم اروپایی یا آفریقایی بسیار سرسخت و یک رقیب جدی از گلدان چهارم قرار می‌دهد.

آسان‌ترین گروه‌های احتمالی ایران

در میان تیم‌های گلدان اول، سه میزبان جام جهانی یعنی کانادا، مکزیک و آمریکا از نظر فنی راحت‌ترین گزینه‌های پیش‌رو برای ایران هستند، هرچند امتیاز میزبانی را با خود دارند.

در گلدان سوم، تیم‌هایی مانند نیوزیلند، کاستاریکا و بورکینافاسو قرعه‌های آسان‌تر محسوب می‌شوند و از نظر تجربه و کیفیت، خطر کمتری برای ایران ایجاد می‌کنند.

در گلدان چهارم نیز تیم‌هایی همچون هندوراس، برنده پلی‌آف اقیانوسیه یا تیم‌های آفریقایی سطح پایین‌تر می‌توانند مطلوب‌ترین گزینه‌ها باشند.

ترکیب آسان‌ترین گروه‌های احتمالی ایران شامل نمونه‌های زیر است:

* کانادا – ایران – کاستاریکا – هندوراس

* مکزیک – ایران – نیوزیلند – برنده پلی‌آف اقیانوسیه

* آمریکا – ایران – بورکینافاسو – تیم پلی‌آف اروپا (سطح متوسط)

چنین گروه‌هایی برای تیم ملی ایران مسیر صعود به مرحله حذفی را تا حد زیادی هموار می‌کنند.

بر اساس اصول قرعه‌کشی و قدرت تیم‌ها، ایران می‌تواند با طیفی گسترده از گروه‌های کاملاً متفاوت مواجه شود. از گروه‌هایی که حضور غول‌های فوتبال جهان در کنار تیم‌های اروپایی و آفریقایی قدرتمند آن‌ها را به «گروه مرگ» تبدیل می‌کند تا گروه‌هایی که با حضور میزبانان و تیم‌های متوسط و ضعیف‌تر، امیدهای صعود ملی‌پوشان کشورمان را به‌طور جدی افزایش می‌دهد.

حال باید دید آیا پیش بینی هوش مصنوعی با آنجه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴ در مراسم قرعه‌کشی به میزبانی کشور آمریکا اتفاق می‌افتد نزدیک خواهد بود یا شاگردان امیر قلعه نویی با تیم‌هایی کاملا متفاوت روبرو خواهند شد.