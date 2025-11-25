به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نقشه‌برداری کشور، در پی وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های الیت بخش مرزن‌آباد شهرستان چالوس استان مازندران، پیرو درخواست سازمان مدیریت بحران کشور جهت استفاده از ظرفیت سازمان نقشه‌برداری کشور برای تعیین مختصات نقاط آتش‌سوزی به منظور هدایت و راهبری تیم اطفای حریق، بلافاصله تیم عملیاتی این سازمان به همراه تجهیزات نقشه‌برداری، موقعیت‌یابی و جهت‌یابی به محل مربوطه در منطقه الیت اعزام گردید و با اندازه‌گیری‌های انجام شده مختصات دقیق UTM محل آتش‌سوزی به عنوان نقطه مرکز آتش فعال به همراه نقشه موقعیت مذکور در اختیار تیم عملیاتی مدیریت بحران قرار گرفت.

سازمان نقشه‌برداری کشور به‌عنوان متولی تهیه نقشه و اطلاعات مکانی و با توجه به توانمندی در پایش مخاطرات زیست‌محیطی، طی بازه زمانی ۱۰ آبان‌ماه تا اول آذرماه با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره‌ای، اقدام به پایش گستره این آتش‌سوزی نمود.

بنابر نتایج به‌دست‌آمده از تصاویر ماهواره‌ایVIIRS ، طی این بازه 20 روزه، پیشروی آتش به‌طور قابل توجهی به سمت شرق بوده است که خوشبختانه پس از اقدامات اطفاء حریق صورت‌گرفته، آتش‌سوزی در منطقه، تحت کنترل نیروهای عملیاتی قرارگرفته و رو به کاهش است.