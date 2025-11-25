به گزارش خبرنگار مهر، علی عبداللهی، ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: اجرای عملیات آسفالت راه روستایی نصرتآباد _گلشن شهرستان انار به طول یک کیلومتر و در قالب تفاهمنامه مشترک سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور با استاندار کرمان انجام شده است.
وی افزود: این طرح بخشی از تفاهم نامه بزرگ احداث ۸۰۰ کیلومتر آسفالت راههای روستایی استان کرمان است که با هدف بهبود دسترسی روستاییان، توسعه زیرساختها و ارتقای سطح خدمات حملونقل در مناطق کمبرخوردار دنبال میشود.
عبداللهی، تصریح کرد: در قالب این تفاهم نامه سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای صرفاً متعهد به آسفالت مسیرهای آماده عملیات آسفالت از جانب استانداری کرمان میباشد عملیات آسفالت محور روستایی نصرتآباد_ گلشن انار با تأمین اعتبارات لازم در چارچوب تفاهمنامه، جهت افزایش ایمنی و رفاه روستاییان انجام شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمان خاطر نشان کرد: اجرای این پروژهها علاوه بر تسهیل تردد روستاییان، موجب رونق اقتصادی منطقه و کاهش هزینههای حملونقل خواهد شد.
