عقدایی: حجم تردد وسایل نقلیه در محورهای استان یزد ۳ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عقدایی، گفت: در آبان‌ماه ۱۴۰۴ حجم تردد وسایل نقلیه در محورهای استان یزد نسبت به مهرماه همین سال ۳ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است.

عقدایی افزود: بر اساس داده‌های ثبت‌شده، متوسط تردد ساعتی در آبان‌ماه سال جاری حدود ۱۳۵ خودرو در ساعت بوده است. محور «یزد - تفت» در صدر پرترددترین مسیرهای استان قرار دارد و محورهای «تفت - یزد» و «یزد - مهریز» نیز در رده‌های بعدی پرترافیک‌ترین محورهای یزد قرار گرفته‌اند.

وی در رابطه با سفرهای ورودی و خروجی استان یزد توضیح داد: در میان وسایل نقلیه ورودی به یزد، پلاک استان‌های کرمان با ۱۰ درصد، فارس و اصفهان هرکدام با ۹ درصد بیشترین سهم را داشته‌اند. در مقابل، خودروهای دارای پلاک یزد بیشترین مقصد را به ترتیب استان‌های اصفهان (۱۷ درصد)، فارس (۱۲ درصد) و کرمان (۱۰ درصد) انتخاب کرده‌اند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های یزد همچنین از ثبت بیشترین سرعت تردد در محورهای مهریز و بهاباد خبر داد و گفت: میانگین سرعت خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی یزد در آبان‌ماه ۱۴۰۴ حدود ۷۴ کیلومتر بر ساعت بوده و محورهای «یزد - مهریز»، «مهریز - یزد» و «بهاباد - کوهبنان» رکورد بیشترین سرعت را ثبت کرده‌اند.