استاندار: صنعت استان مرکزی با مدیریت میدانی جان تازه گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی عصر سهشنبه در سی ودومین هفته «روز همت اقتصادی» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با حضور میدانی در واحدهای صنعتی استان مرکزی بخشی از مشکلات رفع و بسیاری از مسائل بانکی و نقدینگی نیز در همان نشست تعیین تکلیف میشود.
زندیه وکیلی با بیان اینکه صنعت استان مرکزی با مدیریت میدانی به سمت جهش و رونق پایدار هدایت میشود، گفت: در نشستهای مشترک با صاحبان واحدهای تولیدی، برخی مسائل و مشکلات مطرح شده صورتجلسه میشود و فرصت مشخصی برای رفع آنها داده میشود و چند مورد نیز نیازمند پیگیری ملی است که با جدیت دنبال خواهد شد.
زندیهوکیلی افزود: عمده مسائل مطرح شده در واحدهای تولیدی استان مرکزی مربوط به منابع بانکی، تسهیلات و نقدینگی مورد نیاز بود که تصمیمات لازم برای رفع آنها اتخاذ شد.
استاندار مرکزی ادامه داد: در بازدید از یک واحد تولیدکننده دکلهای انتقال انرژی، مخابراتی و سازههای نیروگاههای تجدیدپذیر است، مشکلات مربوط به نقدینگی و تأمین مواد اولیه بررسی شد و مقرر شد با همکاری بانکها و دستگاههای اجرایی این مسائل برطرف شود.
زندیهوکیلی تأکید کرد: استانداری رفع کاستیها، کاهش بروکراسی اداری و اجرای اقدامات حمایتی را در دستور کار دارد و هر اقدامی که در چارچوب قانون امکانپذیر باشد برای تقویت تولید انجام خواهد داد.
وی با بیان اینکه صنایع غذایی در ایجاد اشتغال و تأمین نیاز بازار داخلی نقش مهمی دارند، افزود: هدف اصلی استان مرکزی ایجاد محیطی پایدار برای فعالیت واحدهای صنعتی و جلوگیری از توقف چرخه تولید است.
استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: توزیع شیر رایگان در مدارس از تأکیدات رئیسجمهور است و این مهم باید هرچه سریعتر با توافق قیمت اجرایی شود.
وی گفت: در شهرک صنعتی حاجیآباد که حدود ۳۰۰ واحد صنعتی فعال دارد، مسائل مربوط به هیئتمدیره و نیازهای واحدها بررسی شد و باید اذعان کرد این شهرک بهعنوان یکی از شهرکهای خصوصی استان مرکزی نقش مهمی در خدمترسانی عمومی دارد و حمایت از آن در دستور کار قرار گرفته است.
زندیهوکیلی بیان کرد: در بازدید از واحد تولید ورق که در حال احداث است نیز تصمیمات لازم برای حمایت مالی و زیرساختی اتخاذ شد و با رفع بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی این استان مشخص شد که بخش عمده مسائل در داخل استان قابل حل است.
وی تأکید کرد: همراهی مدیران اجرایی در این بازدیدها موجب شد راهکارهای عملی برای حل مشکلات ارائه شود و این سبک مدیریت میدانی میتواند به شکل مؤثری در رفع موانع حوزه صنعت کمک کند.
