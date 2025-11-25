توضیحات وزیر نفت در رابطه با سهمیه خودروهای نوشماره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیمامحسن پاک نژاد وزیر نفت، با بیان اینکه در پی ابلاغ مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تعیین نرخ سوم بنزین که از نیمه آذر ماه اعمال میشود، گفت: منظور از خودروهای نوشماره خودروهای است که تازه از کارخانه بیرون میآیند؛ این خودروها در کنار خودروهایی که از خارج وارد میشوند و نیز خودروهای مناطق آزاد و خودروهای دولتی به غیر از آمبولانسها از این پس مشمول کارت و سهمیه سوخت نمیشود و باید با نرخ سوم یعنی لیتری ۵,۰۰۰ تومان سوخت بزنند.
وی همچنین گفت: کارگروهی که در مصوبه دولت پیشبینی شده است متشکل از وزارت نفت وزارت کشور وزارت اطلاعات وزارت اقتصاد سازمان برنامه بودجه و سازمان بهینهسازی و مصرف سوخت است و مطابق با شرایط و اقتصاد کشور تصمیم گیری میکنند.
