رهبرانصارالله یمن در پیام تسلیتی: تمام قد در کنار حزب الله هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن در پیام تسلیتی به شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان به مناسبت شهادت هیثم الطباطبائی فرمانده جهادی و بزرگ حزب الله و همراهانش، بیان کرد: ما مراتب تسلیت عمیق خود را به خانواده های شهدا ابراز می داریم و به آنها نیل به مقام والای شهادت پس از مسیری جهادی آکنده از جانفشانی و مبارزه تبریک می گوییم. مسیر زندگی شهید الطباطبائی رضوان الله علیه، جهادی و سرشار از خیر و برکت و عمل صالح و از خودگذشتگی بود.

رهبر انصارالله یمن بیان کرد: خداوند به شهید طباطبایی توفیق داد تا به دستاوردهای مهمی دست یابد و سهم بزرگی در مبارزه گسترده خود برای حمایت از حق و مظلوم داشته باشد.

وی در پیام خود تاکید کرد: شهید الطباطبایی به واسطه مشارکت‌ها و فداکاری‌های عظیم خود در عرصه جهاد، جاودانه خواهد ماند و پاداش نهایی آن شهادت در راه خدا و حیات جاودان در کنار شهیدان است.

رهبر انصارالله یمن بیان کرد: دشمن اسرائیلی با ارتکاب جنایت هدف قرار دادن شهید و یارانش و با حملات خود به لبنان و غزه، به همه ملت‌ها و دولت‌های منطقه ثابت می‌کند که تجاوزگری آن ریشه در رویکرد و رفتار جنایتکارانه‌اش دارد.

وی تاکید کرد: دشمن اسرائیلی به هیچ تعهد یا توافقی پایبند نخواهد بود، به ویژه که از حمایت، پشتیبانی و پوشش آمریکا برخوردار است.

رهبر انصارالله یمن بیان کرد: تجاوزگری دشمن با واکنش منفعلانه کشورها روبرو است و برخی به این مواضع منفعلانه اکتفا نکرده و دیکته های دشمن در خلع سلاح ملت های مورد هدف از سلاح و عوامل قدرتشان را می پذیرند. ما به ثبات و استواری و صلابت حزب الله اطمینان کامل داریم. ما با توجه به ایمان، رویکرد جهادی اصیل، سابقه اثبات‌شده موفقیت‌ها و توانایی غلبه بر مشکلات، به پایداری و مقاومت حزب‌الله کاملاً اطمینان داریم.

وی تاکید کرد: نقش بارز حزب الله در جبهه‌های محور مقاومت و جهاد، ریشه در مشارکت‌های بزرگ، فداکاری‌ها و نقش پررنگ آن در میدان عمل دارد. همبستگی کامل خود را با حزب الله لبنان اعلام می داریم و در کنار آن در رویارویی با ددمنشی اسرائیلی صهیونیستی که امت ما را هدف قرار داده هستیم.

رهبر انصارالله یمن بیان کرد: بر تحقق وعده الهی به زوال رژیم موقت صهیونیستی و حتمی بودن آن با وجود جنایات و ددمنشی این رژیم، اطمینان داریم. روز به روز، شکست تمام گزینه‌هایی که با هدف مطیع کردن امت اسلامی در برابر دشمن اسرائیلی انجام می‌شود، برای تمام امت ما آشکار خواهد شد.

وی تاکید کرد: گزینه صحیح و واقع بینانه و برحق، تحرک هوشیارانه و مسئولانه در برابر دشمن و مقابله با همه توطئه ها و برافراشتن پرچم جهاد است.