۵ آذر ۱۴۰۴، ۷:۱۶

اعتراف نیروهای سازمان ملل به تجاوزات تل‌آویو در جنوب لبنان

سخنگوی نیروهای سازمان ملل در لبنان به نقض قطعنامه ۱۷۰۱ توسط رژیم صهیونیستی در جنوب این کشور اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سخنگوی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در جنوب لبنان (یونیفل) تاکید کرد که استقرار نظامیان صهیونیست در این منطقه نقض خطرناک قوانین به شمار رفته و مانع استقرار نیروهای لبنانی می‌شود.

وی اضافه کرد که نیروهای یونیفل در این شرایط نمی‌توانند به راحتی در منطقه حرکت کنند.

سخنگوی یونیفل بیان کرد که رژیم صهیونیستی از سال‌ها قبل اقدام به ساخت یک دیوار در خط آبی موجود در منطقه کرده که نقض آشکار قطعنامه ۱۷۰۱ به شمار می‌رود.

پیشتر نیز یونیفل اعلام کرده بود که رژیم صهیونیستی بیش از ۱۰ هزار بار دست به تجاوزات زمینی و هوایی علیه لبنان آن هم در دوره به اصطلاح آتش بس زده است.

