پیله ور: جشنواره رسانه‌ ای ابوذر، آذرماه در استان اردبیل برگزار می شود

اردبیل - مسئول بسیج رسانه استان اردبیل گفت:یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در ۱۱ محور و ۱۰ قالب با محوریت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی در آذرماه ۱۴۰۴ در استان اردبیل برگزارمی شود.

اسلام پیله‌ور ملکی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفته بسیج هستیم و این مناسبت را به همه بسیجیان و مردم تبریک می‌گوئیم و به لطف خدا، یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر، آذرماه ۱۴۰۴ در استان اردبیل برگزار خواهد شد. این جشنواره در ۱۱ محور و ۱۰ قالب برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: قالب‌های شرکت در جشنواره عبارت‌اند از: گزارش خبری، مصاحبه، یادداشت، سرمقاله، اینفوگرافی، موشن‌گرافی، عکس، کلیپ، گزارش ویدئویی، مستند، پادکست و تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی.

مسئول بسیج رسانه استان اردبیل گفت: محور ویژه جشنواره، «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی» است. علاوه بر این، ده محور دیگر نیز در نظر گرفته شده‌اند که شعار سال، سرمایه‌گذاری برای تولید، روایت پیشرفت، جهاد تبیین، پیوند رسانه و صنعت، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج و حوزه اقدام، امید و نشاط‌آفرینی، خانواده، جامعه و فرزندآوری، سبک زندگی ایرانی و اسلامی می‌باشد

وی در پایان ادامه داد: از اصحاب رسانه، اندیشمندان و هنرمندان درخواست می‌کنیم محتواها و آثار منتشرشده خود در یک سال گذشته را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
مهلت ارسال آثار تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴ است و امیدواریم مانند سال‌های گذشته، استقبال خوبی از این رویداد رسانه‌ای و هنری صورت گیرد.

