به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری سه شنبه شب در دیدار فرماندار دشتستان با اشاره به ظرفیت‌های بالای این شهرستان، اظهار کرد: دشتستان نیروهای ارزشمند و تلاشگری در حوزه‌های مختلف اجرایی و علمی پرورش داده است.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت توجه جدی به نیازهای بهداشتی و درمانی دشتستان، گفت: با توجه به جمعیت بالای این شهرستان، توسعه خدمات درمانی باید در اولویت قرار گیرد.

حسینی بوشهری همچنین با اشاره به پروژه راه ارتباطی برازجان – کنارتخته این محور را از طرح‌های مهم استان دانست و افزود: انتظار می‌رود مسئولان با تخصیص به‌موقع اعتبارات، این جاده را هرچه سریع‌تر آماده بهره‌برداری کنند تا از میزان سوانح رانندگی کاسته شود.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نسل جوان هدف اصلی دشمنان است، گفت: با وجود توطئه‌های گسترده، جوانان کشور از انقلاب جدا نشده‌اند و در بزنگاه‌های مختلف پای کار بوده‌اند؛ همان‌گونه که در جنگ ۱۲ روزه، مردم با وحدت خود پاسخ محکمی به دشمن دادند.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری نقش دشتستان در تربیت نیروهای اثرگذار را مهم ارزیابی کرد و افزود: این شهرستان همواره چهره‌های برجسته‌ای را به بدنه مدیریتی استان و کشور معرفی کرده است.

حسینی بوشهری بر ضرورت استفاده از ظرفیت خیرین و نیکوکاران تأکید کرد و گفت: مدیریت در نگاه دینی به معنای شناسایی نیروهای توانمند و بهره‌گیری از ظرفیت آنان برای رفع موانع و پیشبرد امور است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین توسعه صنایع فرآوری و بسته‌بندی خرما را نیازی جدی برای استان دانست و تصریح کرد: هر بخش از استان می‌تواند به یک ظرفیت ارزشمند تبدیل شود و لازم است ارزش افزوده محصولات، از جمله خرما، در داخل استان محقق شود.