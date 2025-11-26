به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری صبح چهارشنبه در نشست علنی شورای شهر بوشهر با ابراز نگرانی از معارضات دستگاهی در اجرای پروژه‌های کلیدی، اظهار کرد: شهرداری با وجود تمام تلاش‌ها و صرف بودجه عمومی مردم، با مقاومت‌هایی روبرو شده است که روند توسعه شهری را مختل کرده است.

وی با اشاره به به پروژه ساحل سازی در اراضی رها سازی شده حریم ۶۰ متری دریا از پارک شغاب تا دانشجو بیان کرد: شهرداری بوشهر نزدیک به پنج میلیارد تومان برای این پروژه زیرساخت هزینه کرده بود، اما منطقه دوم با تعطیل کردن پروژه، کار شهرداری را متوقف کرد.

شهردار بوشهر افزود: علی‌رغم پیگیرهای متعدد با استاندار، معاون عمرانی استاندار، فرماندار، دستگاه‌های نظارتی و حتی اعلام آمادگی برای رفع برخی دغدغه‌های آن‌ها متأسفانه مجوز ادامه کار صادر نشد و تجهیزات و مصالح ما در محل رها شده است.

وی همچنین از مکاتبات گسترده با سطوح عالی کشور، از جمله فرماندهان عالی‌رتبه نظامی و مسئولان ارشد قضائی و اجرایی از جمله دفتر مقام معظم رهبری و آیت‌الله صفایی بوشهری خبر داد و تأکید کرد: زمانی که ما به عنوان خادم مردم با صرف پول بیت‌المال برای رفاه و آرامش شهروندان بوشهری کار می‌کنیم، چرا باید شاهد این همه موانع باشیم

حیدری با اشاره به پروژه گذر غرب تنگک‌ها ادامه داد: اگر این پروژه به سال آینده موکول شود، به دلیل افزایش هزینه‌ها، بیش از ۴۰ میلیارد تومان به بیت‌المال ضرر وارد خواهد شد. ما توافقاتی انجام داده بودیم اما متأسفانه خلاف جهت توافقات حرکت می‌کنند و پروژه نیمه‌تمام باقی مانده است.

شهردار بوشهر با اشاره به اینکه در زمینه‌های کوچک‌تر دستگاه‌های حاکمیتی جلسات متعددی برگزار می‌کنند، گلایه کرد که برای این پروژه‌های حیاتی، حتی یک جلسه هم گرفته نشده است.

وی همچنین به اعتراضات پیرامون جانمایی زیپ‌لاین اشاره کرد و گفت: جانمایی با هماهنگی میراث فرهنگی انجام شده بود، اما تحت تأثیر فضای مجازی و شکایت‌های غیرمستند، جلوی کار گرفته شده است.