به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه سهشنبه در نشست استانی قرارگاه جوانان استان و در آستانه پنجم آذرماه، سالروز تشکیل بسیج، این نهاد را مجموعهای برخاسته از ارزشهای انقلاب اسلامی و لشکر مخلص خدا عنوان کرد.
وی با بیان اینکه همانطور که دشمن برنامهریزی ویژهای برای نسل جوان دارد، مجموعههای فرهنگی و انقلابی نیز باید با رویکردی تشکیلاتی و هدفمند به سازماندهی جوانان بپردازند، افزود: دشمن تلاش میکند با استفاده از مخاطبان جوان همسو با خود، سایر جوانان را جذب کند و در مقابل، جریان انقلابی نیز باید از جوانان مؤمن و فعال بهره بگیرد تا بتواند به سراغ نسلهایی برود که کمتر با فضای انقلاب و مفاهیم ولایت آشنا هستند.
نماینده ولیفقیه در مازندران تأکید کرد که همانگونه که دشمن در میدان جنگ ترکیبی عمل میکند، مجموعههای انقلابی نیز باید با رویکردی چندبعدی و ترکیبی وارد میدان شوند و تنها به یک حوزه اکتفا نکنند.
وی گفت: در حکم رهبر معظم انقلاب نیز بر توجه ویژه به جریان انقلابی و جوانان مؤمن تأکید شده است.
آیتالله محمدی لائینی با اشاره به ضرورت افزایش تحرک و ایجاد قرارگاههای فعال در سطح استان، بر تشکیل کارگروهها و شبکهسازی دقیق در شهرستانها تأکید کرد و افزود: باید ساختارهای مشخص و منسجم در هر شهر ایجاد شود و شاخ و برگ پیدا کند، اما مهمتر از همه آن است که به سراغ جوانانی برویم که ارتباطی با فضاهای مذهبی و انقلابی ندارند؛ زیرا در همین فضاها بستر نفوذ و تأثیرگذاری دشمن فراهم میشود.
وی طرد افراد را فاقد جایگاه در برنامهریزی فرهنگی دانست و با تأکید بر اینکه همه اقشار باید جذب شوند، گفت: از دست دادن حتی یک جوان خسارتی بزرگ است و باید با سعه صدر و آغوش باز به سمت گروههایی رفت که از نظر فکری و فرهنگی فاصله بیشتری با جریان انقلاب دارند.
نماینده ولیفقیه در مازندران همچنین فضای مجازی را یکی از مهمترین عرصههای حضور گروههای خاکستری دانست و بر ضرورت فعالیت هوشمندانه و هدفمند در این فضا تأکید کرد.
آیتالله محمدی لائینی خطاب به جوانان حاضر در جلسه، احساس مسئولیت، انگیزه و جدیت را شرط اصلی موفقیت قرارگاههای جوانان دانست و افزود: جریان پیشرو باید قوی، مبتکر و کارآمد باشد. جوانان انقلابی دارای طرح، ایده و خلاقیت هستند و باید این ظرفیتها در قالب کارگروههای مختلف به کمک قرارگاهها بیاید تا حرکت عمومی مجموعه رشد یابد.
