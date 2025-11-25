  1. استانها
  2. مازندران
۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۹

شبکه‌سازی جوانان برای دفاع فرهنگی در مازندران تقویت شود

شبکه‌سازی جوانان برای دفاع فرهنگی در مازندران تقویت شود

ساری - نماینده ولی فقیه در مازندران بر ضرورت شبکه‌سازی جوانان برای تقویت دفاع فرهنگی در استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه سه‌شنبه در نشست استانی قرارگاه جوانان استان و در آستانه پنجم آذرماه، سالروز تشکیل بسیج، این نهاد را مجموعه‌ای برخاسته از ارزش‌های انقلاب اسلامی و لشکر مخلص خدا عنوان کرد.

وی با بیان اینکه همان‌طور که دشمن برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای نسل جوان دارد، مجموعه‌های فرهنگی و انقلابی نیز باید با رویکردی تشکیلاتی و هدفمند به سازماندهی جوانان بپردازند، افزود: دشمن تلاش می‌کند با استفاده از مخاطبان جوان هم‌سو با خود، سایر جوانان را جذب کند و در مقابل، جریان انقلابی نیز باید از جوانان مؤمن و فعال بهره بگیرد تا بتواند به سراغ نسل‌هایی برود که کمتر با فضای انقلاب و مفاهیم ولایت آشنا هستند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران تأکید کرد که همان‌گونه که دشمن در میدان جنگ ترکیبی عمل می‌کند، مجموعه‌های انقلابی نیز باید با رویکردی چندبعدی و ترکیبی وارد میدان شوند و تنها به یک حوزه اکتفا نکنند.

وی گفت: در حکم رهبر معظم انقلاب نیز بر توجه ویژه به جریان انقلابی و جوانان مؤمن تأکید شده است.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به ضرورت افزایش تحرک و ایجاد قرارگاه‌های فعال در سطح استان، بر تشکیل کارگروه‌ها و شبکه‌سازی دقیق در شهرستان‌ها تأکید کرد و افزود: باید ساختارهای مشخص و منسجم در هر شهر ایجاد شود و شاخ و برگ پیدا کند، اما مهم‌تر از همه آن است که به سراغ جوانانی برویم که ارتباطی با فضاهای مذهبی و انقلابی ندارند؛ زیرا در همین فضاها بستر نفوذ و تأثیرگذاری دشمن فراهم می‌شود.

وی طرد افراد را فاقد جایگاه در برنامه‌ریزی فرهنگی دانست و با تأکید بر اینکه همه اقشار باید جذب شوند، گفت: از دست دادن حتی یک جوان خسارتی بزرگ است و باید با سعه صدر و آغوش باز به سمت گروه‌هایی رفت که از نظر فکری و فرهنگی فاصله بیشتری با جریان انقلاب دارند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین فضای مجازی را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های حضور گروه‌های خاکستری دانست و بر ضرورت فعالیت هوشمندانه و هدفمند در این فضا تأکید کرد.

آیت‌الله محمدی لائینی خطاب به جوانان حاضر در جلسه، احساس مسئولیت، انگیزه و جدیت را شرط اصلی موفقیت قرارگاه‌های جوانان دانست و افزود: جریان پیش‌رو باید قوی، مبتکر و کارآمد باشد. جوانان انقلابی دارای طرح، ایده و خلاقیت هستند و باید این ظرفیت‌ها در قالب کارگروه‌های مختلف به کمک قرارگاه‌ها بیاید تا حرکت عمومی مجموعه رشد یابد.

کد خبر 6668402

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها