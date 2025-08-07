اربعین رزمایش بزرگ و نماد قدرت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی عصر پنجشنبه در بیست و نهمین یادواره ۲۷ شهید روستای وزوار گلوگاه با تسلیت پیشاپیش فرارسیدن اربعین حسینی و همچنین اربعین شهدای جنگ تحمیلی و دفاع مقدس دوم با اشاره به آیات قرآن، اظهار کرد: خداوند در قرآن نگاه خود را به شهید و شهادت بیان می‌کند و تاکید دارد که شهدا زنده هستند و نزد او روزی می‌خورند.

وی همچنین به آیه ۱۶۸ سوره آل عمران اشاره کرد و افزود: این نگاه به افرادی که به جبهه نمی‌رفتند و در خانه می‌نشستند اشاره دارد که می‌گفتند اگر جوانان حرف ما را گوش می‌کردند و نمی‌رفتند، کشته نمی‌شدند.

آیت الله محمدی لائینی ادامه داد: باید به آن‌ها گفت، آیا اگر در خانه می‌نشستید، مرگ به سراغ شما نمی‌آمد، مرگ این طرف و آن طرف ندارد.

نماینده ولی فقیه در مازندران شهادت را حیات‌آفرین خواند و گفت: شهید زنده است و زنده کننده، جامعه را بیدار، آگاه و زنده می‌کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: ما دو نگاه نسبت به شهید و شهادت داریم؛ یک نگاه که شهادت را از بین رفتن و کشته شدن می‌داند، اما نگاه قرآن این است که اگر در اینجا بمانید و صدام بر شما مسلط می‌شد، مرده بودید، اما الان که شهید شدید، زنده‌اید.

این مسئول به پیروزی‌های ایران در "دفاع مقدس دوم" اشاره کرد و این پیروزی را مایه عزت، عظمت، نور، بیداری و آگاهی دانست.

وی در ادامه به جنگ رسانه‌ای دشمن پرداخت و تصریح کرد: امروز دشمن بیش از آنکه در میدان با ما بجنگد، در میدان ذهن با ما می‌جنگد، دشمن می‌خواهد ما را به این باور برساند که شکست خورده‌ایم، اشتباه کرده‌ایم و آینده‌ای نداریم.

آیت الله محمدی لائینی همچنین بیان کرد: آینده از آن ماست، از آن انقلاب اسلامی و راه شهیدان است و افزود: این وحدت شما سرنوشت‌ساز است و دشمن می‌خواهد آن را از ما بگیرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران به فرمایشات اخیر رهبر انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: ایشان سه چیز را برای حفظ توصیه کردند؛ وحدت و انسجام، عزت و آبرومندی و شور و شعور انقلابی.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه یادواره‌های شهدا می‌تواند این شور انقلابی را حفظ کند، اظهار کرد: مردم ما یک دست ولایی، مذهبی و حامی راه شهیدان هستند.

این مسئول تاکید کرد: دشمن می‌خواهد این فرهنگ ارزش‌مداری، انقلابی، دینی و حجاب و عفاف را از ما بگیرد.

وی در پایان سخنان خود به مشکلات منطقه وزوار اشاره کرد و یادآور شد: باید به این مردم بها داده شود، مشکلاتشان دیده و برطرف شود، این منطقه باید آباد شود و به وضعیت گذشته خود برگردد.

آیت الله محمدی لائینی درباره راهپیمایی اربعین، اذعان داشت: همایش اربعین بزرگترین رزمایش و قدرت‌نمایی شما ملت و یادآور زیارت جابربن عبدالله و کاروان اسرای بازگشته از شام است.