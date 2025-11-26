  1. ورزش
طلسم سپاهان مقابل تیم های اردنی شکست

تیم فوتبال سپاهان با پیروزی مقابل الحسین به روند ناکامی های خود مقابل نمایندگان اردن پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان ایران در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه سه‌شنبه ۴ آذر، در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف تیم الحسین اردن رفت. این دیدار با دو گل آریا یوسفی و محمد عسکری به سود زردپوشان اصفهانی به پایان رسید و صعود شاگردان محرم نویدکیا به مرحله حذفی این رقابت‌ها قطعی شد.

پیروزی مقابل الحسین همچنین پایان‌بخش ناکامی‌های سپاهان در دیدار مقابل تیم‌های اردنی بود. نماینده ایران در فصل گذشته در دو بازی به مصاف تیم الوحدات رفته بود که در یک مسابقه شکست خورد و در دیدار دیگر به نتیجه تساوی دست یافت. در دیدار رفت فصل جاری هم سپاهان مقابل الحسین با نتیجه یک بر صفر شکست خورده بود.

سپاهانی‌ها اکنون امیدوارند با کسب نتیجه دیدار آخال مقابل الحسین در آخرین بازی گروهی که در تاریخ ۲ دی ماه برگزار می‌شود، بتوانند به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله بعدی شوند.

