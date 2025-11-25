سپاهان - الحسین؛ روز سرنوشت برای نصف جهان/ چالش بزرگ برای سرمربی زردها

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان امروز (سه شنبه ۴ آذر) در یکی از حساس‌ترین دیدارهای خود در لیگ قهرمانان آسیا ۲، در ورزشگاه نقش‌جهان میزبان تیم الحسین اردن است؛ مسابقه‌ای که می‌تواند سرنوشت نماینده اصفهان را در مسیر صعود به مرحله حذفی تعیین کند.

سپاهان در شرایطی پا به این مسابقه می‌گذارد که در دیدار رفت و در ورزشگاه الحسین، با یک گل شکست خورد و حالا تنها به پیروزی فکر می‌کند تا شانس خود برای صعود را زنده نگه دارد. فشار روحی این دیدار نیز نسبت به گذشته بیشتر است، چرا که از دست دادن امتیاز در خانه می‌تواند کار نماینده ایران را در ادامه رقابت‌ها بسیار دشوار کند.

جدول گروه D پس از حذف موهان باگان

با کنار گذاشته شدن تیم موهان باگان هند، گروه C با حضور تنها سه تیم دنبال می‌شود و همین موضوع ارزش تک‌تک امتیازها را افزایش داده است. در حال حاضر جدول این گروه به شرح زیر است:

الحسین اردن: ۶ امتیاز و صدرنشین

سپاهان: ۴ امتیاز و رده دوم

آخال ترکمنستان: یک امتیاز و رده سوم

با توجه به این شرایط، پیروزی در دیدار امروز برای سپاهان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ سه امتیاز این مسابقه می‌تواند این تیم را دوباره به صدر جدول برساند و مسیر صعود را تا حد زیادی هموار کند. در مقابل، هر نتیجه‌ای غیر از برد ممکن است کار شاگردان محرم نویدکیا را برای مرحله بعد پیچیده کند.

سپاهان در مسابقات اخیر خود نمایش‌های امیدوارکننده‌ای ارائه داده، اما از نظر نتیجه‌گیری هنوز به ثبات کامل نرسیده است. این دیدار فرصتی است تا زردپوشان ضمن جبران شکست دور رفت، نشان دهند که همچنان یکی از مدعیان اصلی رقابت‌ها هستند.

از سوی دیگر، الحسین اردن با روحیه بالا وارد اصفهان شده و قصد دارد با کسب حتی یک امتیاز، جایگاه خود در صدر جدول را تثبیت کند و صعودش به مرحله بعد را تقریباً قطعی سازد. این تیم اردنی در ۵ دیدار آخر خود ۵ پیروزی متوالی کسب کرده و از شرایط خوبی برخوردار است.

وضعیت مصدومان دوم تیم

در سپاهان، محمدامین حزباوی، کاوه رضایی، مهدی لیموچی، آریا شفیع‌دوست، سید محمد کریمی، میلاد زکی‌پور و علیرضا ساعدی‌پور مصدوم هستند و حضورشان در این دیدار قطعی نیست. تیم الحسین نیز با دو مصدوم به نام‌های لوئیز کاکوری و وسیم الریالات به اصفهان آمده است.

قضاوت این دیدار بر عهده طوریق منیر الکتیری از اندونزی است. این داور ۳۷ ساله تاکنون قضاوتی برای تیم‌های ایرانی نداشته و این چهارمین قضاوت آسیایی او در فصل جاری خواهد بود.

این مسابقه از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار خواهد شد و هواداران سپاهان چشم‌انتظار یک پیروزی حیاتی برای تیم‌شان هستند.