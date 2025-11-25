تساوی سپاهان و الحسین در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و الحسین اردن در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه سه شنبه ۴ آذر و از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت طوریق منیر الکتیری از اندونزی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم رفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

ترکیب سپاهان:

سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، هادی محمدی، وحدت حنانوف، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی، آرش رضاوند، ریکاردو آلوز، محمدمهدی لطفی، ایوان سانچز و انزو کریولی

ترکیب الحسین:

محمد القوامله، پدرو هنریکه، الرّوسان، احمد القریشی، عبید، رونده عاید، سیسا، محمد ثیب، عمر الفاخوری، آیمن الحاج و آندرئاس العطار (کارت زرد)

هواداران سپاهان پیش از آغاز بازی برای آریا شفیع‌دوست بازیکن جوان این تیم که به تازگی دچار مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی شده آرزوی سلامتی کردند.

شروع بازی و به لرزه درآمدن تیرک دروازه الحسین

بازیکنان سپاهان مطابق انتظار بازی را هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۶ برای این تیم کرنر به دست آمد که ریکاردو آلوز توپ را روی دروازه الحسین ارسال کرد که ابتدا محمد دانشگر با سر به توپ ضربه زد و در ادامه هادی محمدی بالاتر از مدافع حریف با سر به توپ ضربه زد که توپ با برخورد به تیرک افقی دروازه به بیرون رفت. البته داور پیش از ضربه سر محمدی خطای بازیکن سپاهان روی مدافع الحسین را اعلام کرد.

بازیکنان الحسین در ۱۵ دقیقه ابتدایی بازی دوبار و به ترتیب روی عارف حاجی عیدی و انزو کریولی مرتکب خطا شدند که داور اندونزیایی تنها به سود سپاهان خطا اعلام کرد و حاضر به اخطار دادن به بازیکنان الحسین نشد.

فشار سپاهانی‌ها به روی دروازه الحسین ادامه دار بود و در دقیقه ۱۶ برای این تیم کرنر شکل گرفت که بار دیگر آلوز توپ را روی دروازه حریف ارسال کرد که دانشگر این بار هم بالاتر از سایر بازیکنان حریف با سر به توپ ضربه زد که القوامله دروازه بان الحسین توپ را در اختیار گرفت.

دروازه بان الحسین مانع از گلزنی محمدی شد

در دقیقه ۲۶ برای سپاهان ضربه آزاد شکل گرفت که ریکاردو آلوز توپ را به محوطه جریمه الحسین ارسال کرد و هادی محمدی در بین بازیکنان حریف با پشت سر به توپ ضربه زد که محمد القوامله به واکنش خوب خود مانع از ورود توپ به درون دروازه الحسین شد.

فرصت سوزی مهاجم فرانسوی سپاهان

احسان حاج صفی در دقیقه ۴۱ با نفوذ به زمین الحسین و پیش از رسیدن به محوطه جریمه حریف اقدام به ارسال توپ کرد که انزو کریولی در موقعیتی مناسب به توپ رسید و تک ضرب با پای راست به آن ضربه زد که توپ او با اختلاف کمی از کنار دروازه الحسین به بیرون رفت.