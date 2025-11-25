اکبری: بازی با الحسین سخت است/ سپاهان باید در خط حمله تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان امروز (سه شنبه ۴ آذر) در یکی از حساسترین دیدارهای خود در لیگ قهرمانان آسیا ۲، در ورزشگاه نقشجهان میزبان الحسین اردن است؛ مسابقهای که میتواند سرنوشت نماینده اصفهان را در مسیر صعود به مرحله حذفی رقم بزند.
سپاهان در شرایطی پا به این مسابقه میگذارد که در بازی رفت و در ورزشگاه الحسین، با یک گل مغلوب شد و حالا برای جبران آن شکست و زنده نگه داشتن شانس صعود، تنها به پیروزی فکر میکند.
فشار روحی این دیدار نیز نسبت به گذشته بیشتر است، چرا که نماینده ایران میداند از دست دادن امتیاز در خانه میتواند کارش را برای ادامه رقابتها بسیار پیچیده کند.
جلال اکبری کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت تیم سپاهان و دیدار مهم با الحسین اردن اظهار داشت: تیم در ابتدای کار دیر شروع کرد و کمی بدشانسی آورد، اما خوشبختانه به مرور زمان بازیکنان سپاهان رو به جلو حرکت و خودشان را پیدا کردند و دوباره به شرایط خوب در جدول رسیدند و شخصیت واقعیشان را به دست آوردند.
وی درباره دیدار رفت با الحسین تأکید کرد: «تا جایی که به خاطر دارم، تیم الحسین در بازی رفت تیم بسیار خوبی بود؛ تیمی کاملاً تاکتیکی که روی زمین فوتبال بازی میکرد و حتی سپاهان در مقاطعی تحت فشار قرار گرفت. به نظرم امروز بازی بسیار سختی برای سپاهان است.
اکبری با اشاره به غیبتهای متعدد بازیکنان سپاهان افزود: مهمترین مسئلهای که میتوانم به آن اشاره کنم این است که سپاهان متأسفانه بازیکنان مصدوم زیادی دارد و هر روز هم خبرهای بدی در این زمینه میرسد. امیدوارم سپاهانیها بتوانند یک بازی قابل قبول ارائه بدهند. اهمیت این مسابقه برای سپاهان بسیار زیاد است و انشاالله بتوانند سه امتیاز را بگیرند، برنده شوند و به عنوان تیم اول از گروهشان صعود کنند.
پیشکسوت سپاهان همچنین به دیدار بعدی این تیم پس از بازی آسیایی اشاره کرد و گفت: سپاهان بعد از این بازی، یک مسابقه مهم مقابل مس رفسنجان دارد که خارج از خانه است. قطعاً دیدارهای لیگ شرایط خاص خودشان را دارند و همگی به نوعی سخت هستند. کیفیت تیمها هم به جایی رسیده که نمیتوان از قبل پیشبینی کرد چه تیمی برنده میشود.
او ادامه داد: با توجه به اینکه مس رفسنجان هم در جدول شرایط خوبی ندارد، مطمئناً با آنالیز دقیق مقابل سپاهان قرار میگیرد و میخواهد امتیاز بگیرد. به نظر من این هم بازی سختی برای سپاهان خواهد بود. اگر سپاهان میخواهد در کورس قهرمانی بماند، فرقی ندارد داخل خانه بازی کند یا بیرون؛ باید حتماً امتیاز بگیرد. امیدوارم بتوانند تمام نفراتشان را در اختیار داشته باشند تا از این دو بازی سربلند بیرون بیایند.
اکبری در پایان درباره نیاز سپاهان در فصل نقلوانتقالات زمستانی اظهار کرد: به نظر من سپاهان در پست مهاجم و گلزنی ضعف دارد؛ هرچند یکی دو بازیکن خارجی هم جذب شدهاند اما کیفیت لازم را ندارند تا در شرایط حساس واقعاً به سپاهان کمک کنند و تأثیرگذار باشند. به عقیده من سپاهان حتماً نیاز دارد یک مهاجم گلزن جذب کند تا مشکل گلزنی تیم برطرف شود.
