اراک- فرماندار خمین گفت: سال گذشته، به دلیل کمبود امکانات درمانی، ۴۲۶ بیمار از بیمارستان فاطمه زهرا (س) به دیگر شهرستان‌ها اعزام شدند که ضرورت ارتقای خدمات درمانی این منطقه را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید براتی زاده ظهر شنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس دانشکده علوم پزشکی خمین اظهار کرد: برای حمایت از دانشکده علوم پزشکی خمین، یک‌هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال در سطح یک و حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در سطح دو پرداخت شده است.

وی افزود: با وجود هزینه‌های انجام‌شده، سطح رضایتمندی مردم مطلوب نیست و در برخی مراکز، غیبت نیروها هنگام ارائه خدمات گزارش شده که با شأن شهروندان همخوانی ندارد.

براتی زاده تصریح کرد: با بهره‌گیری صحیح از ظرفیت‌های موجود، امکان ارتقای وضعیت بهداشت و درمان شهرستان و تبدیل خمین به یکی از قطب‌های سلامت استان فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از تجارب و ظرفیت‌های موجود می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌های سلامت شهرستان داشته باشد.

براتی زاده تاکید کرد: تحقق اهداف سلامت شهرستان نیازمند نگاه جامع و همکاری تمامی بخش‌ها برای بهره‌برداری بهینه از منابع و تقویت زیرساخت‌های بهداشتی است.

وی افزود: مدیریت کارآمد امکانات و بهره‌برداری صحیح از ظرفیت‌های موجود، راه‌حل اصلی برای رفع مشکلات حوزه سلامت خمین است.

