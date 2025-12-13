به گزارش خبرنگار مهر، وحید براتی زاده ظهر شنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس دانشکده علوم پزشکی خمین اظهار کرد: برای حمایت از دانشکده علوم پزشکی خمین، یکهزار و ۱۴۰ میلیارد ریال در سطح یک و حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در سطح دو پرداخت شده است.
وی افزود: با وجود هزینههای انجامشده، سطح رضایتمندی مردم مطلوب نیست و در برخی مراکز، غیبت نیروها هنگام ارائه خدمات گزارش شده که با شأن شهروندان همخوانی ندارد.
براتی زاده تصریح کرد: با بهرهگیری صحیح از ظرفیتهای موجود، امکان ارتقای وضعیت بهداشت و درمان شهرستان و تبدیل خمین به یکی از قطبهای سلامت استان فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: بهرهگیری از تجارب و ظرفیتهای موجود میتواند نقش مؤثری در ارتقای شاخصهای سلامت شهرستان داشته باشد.
براتی زاده تاکید کرد: تحقق اهداف سلامت شهرستان نیازمند نگاه جامع و همکاری تمامی بخشها برای بهرهبرداری بهینه از منابع و تقویت زیرساختهای بهداشتی است.
وی افزود: مدیریت کارآمد امکانات و بهرهبرداری صحیح از ظرفیتهای موجود، راهحل اصلی برای رفع مشکلات حوزه سلامت خمین است.
