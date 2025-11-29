نظری: کیفیت خدمات بیمارستان امیرکبیر اراک ۱۱ برابر افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نظری پیش از ظهر شنبه در پنجمین نشست شورای اداری استان اظهار کرد: در حال حاضر ۵۹۵ دانشجوی بین‌الملل در دانشگاه علوم پزشکی اراک تحصیل می‌کنند.

وی با اشاره به پیشرفت ۹۵ درصدی طرح‌های تحقیقاتی و اجرایی دانشگاه افزود: در یک سال گذشته تعدادی از پروژه‌های مهم دانشگاه تکمیل و راه‌اندازی شده و گروهی دیگر نیز در مرحله برنامه‌ریزی قرار دارد.

نظری تصریح کرد: در حال حاضر ۱۱ پروژه بهداشتی با پیشرفت فیزیکی ۵۷.۲ درصد در دست اجرا است.

وی ادامه داد: دو پروژه مهم شامل مرکز مهارت‌های بالینی با زیربنای ۱۴۰۰ مترمربع و پروژه آموزشی ۱۵ هزار مترمربعی در مدت ۹ ماه به بهره‌برداری رسید.

نظری تاکید کرد: این درحالی‌است که مجتمع آموزشی ۱۱ هزار مترمربعی دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز در حال تکمیل است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: برای نخستین بار، تمامی ساختمان‌ها بر اساس شاخص‌های استاندارد ارزیابی شدند و نتایج نشان می‌دهد که بیشتر ساختمان‌ها در وضعیت سبز و قابل قبول قرار دارند و تنها ۶ درصد در وضعیت قرمز هستند.

وی افزود: ۷۵ درصد ساختمان‌ها نیز نیازمند برنامه‌ریزی برای نگهداشت مستمر هستند.

نظری تصریح کرد: در حوزه خدمات تخصصی، راه‌اندازی بخش جدید زنان و زایمان و فعال‌سازی اتاق عمل جدید در بیمارستان چشم‌پزشکی امیرکبیر از اقدامات شاخص دانشگاه علوم پزشکی اراک بوده است.

وی ادامه داد: با نصب و فعال‌سازی تجهیزات جدید، کیفیت خدمات، ۱۱ برابر و حجم فعالیت‌ها ۶ برابر افزایش یافته است به‌طوری‌که درآمد حاصل از خدمات از ۳۳ میلیون ریال به ۱۵۷ میلیون تومان رسیده است.

نظری تاکید کرد: در حوزه دندان‌پزشکی دولتی با فعال‌سازی کلینیک‌های دانشگاه، درآمد ۷۵ درصد افزایش یافته و بخشی از ظرفیت درمانی نیز برای استفاده بهینه به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی افزود: در چارچوب توسعه بیمارستانی، اقدامات مربوط به بیمارستان‌های امیرالمؤمنین و امیرکبیر و همچنین پروژه بارگذاری بیمارستان امام صادق (ع) در حال اجراست.

نظری تصریح کرد: با حمایت بخش خصوصی و خیرین سلامت، فاز پنج پروژه با هزینه ۱,۰۰۰ میلیارد ریال آغاز شد و مجموعه ولی‌عصر نیز حدود ۱,۰۰۰ میلیارد ریال برای خرید تجهیزات تخصصی سرمایه‌گذاری کرد.

وی افزود: همچنین یک شرکت کشاورزی ۷۰ میلیارد ریال برای تأمین دستگاه نوار عصب و عضله بیمارستان اختصاص داد.

راه‌اندازی آزمایشگاه ژنتیک امام رضا (ع) در استان مرکزی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: یک واحد مسکونی برای بازسازی بیمارستان امیرکبیر اختصاص یافته و تجهیزات پزشکی متعددی در این مدت فراهم شده است.

وی افزود: بخش چشم‌پزشکی این بیمارستان با هزینه‌ای بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان تجهیز شده که این اقدام موجب افزایش تقریبی ۷۰ درصدی تعداد عمل‌های جراحی در سال ۱۴۰۴ شده و تعداد ۱۷۵۰۰ عمل در بخش دولتی افزایش یافته است.

نظری تصریح کرد: برای اولین بار دستگاه‌های اوسی‌تی به بخش کلینیک امام رضا (ع) اختصاص یافته که هزینه آن حدود ۱۵۰ میلیارد ریال بوده است.

وی ادامه داد: آزمایشگاه ژنتیک امام رضا (ع) برای نخستین بار در استان راه‌اندازی شد و چند جلسه بازرگانی برای جذب سرمایه‌گذاری و تحقق پروژه‌های آرزوی استان برگزار گردید.

دکتر نظری تاکید کرد: سمپوزیوم سرطان با حضور اساتید برجسته و جراحی‌های مشترک با دانشگاه پزشکی اراک از جمله اقدامات برجسته این دانشگاه در مسیر بین‌المللی شدن بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: با همکاری نهادها و فرمانداران، پروژه‌های سلامت از جمله مراکز آلاینده زیست‌محیطی و شهر سالم با حمایت استاندار آغاز شد و انتظار می‌رود در حوزه مالیاتی، اعتبارات ویژه‌ای به سلامت اختصاص یابد.

وی گفت: با حضور وزیر بهداشت و حمایت استاندار مرکزی، تأمین اعتبار دانشکده داروسازی برای اولین بار محقق شد و تصویب آن در شورای گسترش وزارتخانه در آینده نزدیک انجام خواهد شد.