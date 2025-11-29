  1. استانها
نظری: کیفیت خدمات بیمارستان امیرکبیر اراک ۱۱ برابر افزایش یافته است

اراک- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: با راه‌اندازی تجهیزات جدید و فعال‌سازی بخش‌های تخصصی، کیفیت ارائه خدمات بیمارستان امیرکبیر این شهر ۱۱ برابر افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نظری پیش از ظهر شنبه در پنجمین نشست شورای اداری استان اظهار کرد: در حال حاضر ۵۹۵ دانشجوی بین‌الملل در دانشگاه علوم پزشکی اراک تحصیل می‌کنند.

وی با اشاره به پیشرفت ۹۵ درصدی طرح‌های تحقیقاتی و اجرایی دانشگاه افزود: در یک سال گذشته تعدادی از پروژه‌های مهم دانشگاه تکمیل و راه‌اندازی شده و گروهی دیگر نیز در مرحله برنامه‌ریزی قرار دارد.

نظری تصریح کرد: در حال حاضر ۱۱ پروژه بهداشتی با پیشرفت فیزیکی ۵۷.۲ درصد در دست اجرا است.

وی ادامه داد: دو پروژه مهم شامل مرکز مهارت‌های بالینی با زیربنای ۱۴۰۰ مترمربع و پروژه آموزشی ۱۵ هزار مترمربعی در مدت ۹ ماه به بهره‌برداری رسید.

نظری تاکید کرد: این درحالی‌است که مجتمع آموزشی ۱۱ هزار مترمربعی دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز در حال تکمیل است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: برای نخستین بار، تمامی ساختمان‌ها بر اساس شاخص‌های استاندارد ارزیابی شدند و نتایج نشان می‌دهد که بیشتر ساختمان‌ها در وضعیت سبز و قابل قبول قرار دارند و تنها ۶ درصد در وضعیت قرمز هستند.

وی افزود: ۷۵ درصد ساختمان‌ها نیز نیازمند برنامه‌ریزی برای نگهداشت مستمر هستند.

نظری تصریح کرد: در حوزه خدمات تخصصی، راه‌اندازی بخش جدید زنان و زایمان و فعال‌سازی اتاق عمل جدید در بیمارستان چشم‌پزشکی امیرکبیر از اقدامات شاخص دانشگاه علوم پزشکی اراک بوده است.

وی ادامه داد: با نصب و فعال‌سازی تجهیزات جدید، کیفیت خدمات، ۱۱ برابر و حجم فعالیت‌ها ۶ برابر افزایش یافته است به‌طوری‌که درآمد حاصل از خدمات از ۳۳ میلیون ریال به ۱۵۷ میلیون تومان رسیده است.

نظری تاکید کرد: در حوزه دندان‌پزشکی دولتی با فعال‌سازی کلینیک‌های دانشگاه، درآمد ۷۵ درصد افزایش یافته و بخشی از ظرفیت درمانی نیز برای استفاده بهینه به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی افزود: در چارچوب توسعه بیمارستانی، اقدامات مربوط به بیمارستان‌های امیرالمؤمنین و امیرکبیر و همچنین پروژه بارگذاری بیمارستان امام صادق (ع) در حال اجراست.

نظری تصریح کرد: با حمایت بخش خصوصی و خیرین سلامت، فاز پنج پروژه با هزینه ۱,۰۰۰ میلیارد ریال آغاز شد و مجموعه ولی‌عصر نیز حدود ۱,۰۰۰ میلیارد ریال برای خرید تجهیزات تخصصی سرمایه‌گذاری کرد.

وی افزود: همچنین یک شرکت کشاورزی ۷۰ میلیارد ریال برای تأمین دستگاه نوار عصب و عضله بیمارستان اختصاص داد.

راه‌اندازی آزمایشگاه ژنتیک امام رضا (ع) در استان مرکزی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: یک واحد مسکونی برای بازسازی بیمارستان امیرکبیر اختصاص یافته و تجهیزات پزشکی متعددی در این مدت فراهم شده است.

وی افزود: بخش چشم‌پزشکی این بیمارستان با هزینه‌ای بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان تجهیز شده که این اقدام موجب افزایش تقریبی ۷۰ درصدی تعداد عمل‌های جراحی در سال ۱۴۰۴ شده و تعداد ۱۷۵۰۰ عمل در بخش دولتی افزایش یافته است.

نظری تصریح کرد: برای اولین بار دستگاه‌های اوسی‌تی به بخش کلینیک امام رضا (ع) اختصاص یافته که هزینه آن حدود ۱۵۰ میلیارد ریال بوده است.

وی ادامه داد: آزمایشگاه ژنتیک امام رضا (ع) برای نخستین بار در استان راه‌اندازی شد و چند جلسه بازرگانی برای جذب سرمایه‌گذاری و تحقق پروژه‌های آرزوی استان برگزار گردید.

دکتر نظری تاکید کرد: سمپوزیوم سرطان با حضور اساتید برجسته و جراحی‌های مشترک با دانشگاه پزشکی اراک از جمله اقدامات برجسته این دانشگاه در مسیر بین‌المللی شدن بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: با همکاری نهادها و فرمانداران، پروژه‌های سلامت از جمله مراکز آلاینده زیست‌محیطی و شهر سالم با حمایت استاندار آغاز شد و انتظار می‌رود در حوزه مالیاتی، اعتبارات ویژه‌ای به سلامت اختصاص یابد.

وی گفت: با حضور وزیر بهداشت و حمایت استاندار مرکزی، تأمین اعتبار دانشکده داروسازی برای اولین بار محقق شد و تصویب آن در شورای گسترش وزارتخانه در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

