نجات ۲ شهروند شیرازی از میان دود و آتش

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی قانع عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص این حادثه اعلام کرد: ساعت ۱۳ و ۵ دقیقه ظهر امروز یک مورد آتش سوزی در مغازه‌ای واقع در خیابان ملاصدرا با کاربری فروش کیف و کفش به سامانه ۱۲۵ سازمان گزارش داده شد.

قانع افزود: با توجه به موقعیت حادثه، ترافیک سنگین در خیابان، و حبس دو شهروند در محل حادثه، خودروهای امدادی از نزدیک‌ترین محل با سرعت عمل و مدیریت عملیات خود را به محل حادثه رساندند.

وی ادامه داد: با رسیدن نیروهای امدادی و بررسی محل مذکور مشاهده شد حریق از طبقه دوم یک مغازه فروش کیف و کفش شروع شده و به سرعت در حال گسترش است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز با اشاره به عدم مسیر دسترسی به صورت راه پله به طبقه دوم این مغازه و وجود یک بالابر غیر ایمن در محل عنوان کرد: متأسفانه دو نفر از شهروندان به صورت خودجوش جهت اطفای شعله‌های آتش در این مغازه اقدام کرده که یک نفر از آنها در هنگام استفاده از بالابر جهت دسترسی به شعله‌های آتش از ناحیه پا در میان سقف مغازه و بالابر گرفتار می‌شود و دود غلیظ ناشی از حریق وی را در وضعیت بسیار خطرناکی قرار داده بود.

قانع ادامه داد: شهروند دیگری نیز در به دلیل گسترش حریق و اتصالی در سیم کشی مغازه در هنگام اقدام جهت اطفای حریق دچار برق گرفتگی شده بود.

این مقام مسئول اظهار داشت: تیم‌های امدادی و اطفایی سازمان آتش‌نشانی نشانی با تجهیزات مخصوص وارد عمل شده و دریک عملیات ویژه ضمن راه یابی به طبقه دوم، همزمان با اطفای شعله‌های آتش سریعاً فرد آسیب دیده در بالابر را با برش سیم‌های بکسل رها سازی و از مغازه خارج کردند.

قانع با بیان اینکه هردو شهروند گرفتار در شعله‌های آتش (دو مرد ۳۰ و ۴۲ ساله) سریعاً توسط آتش نشانان از محل خارج شدند افزود: مصدومان که در این حادثه با مرگ فاصله‌ای نداشتند سریعاً جهت بهبودی کامل در اختیار امداد گران اورژانس قرار گرفتند.

گفتنی است این آتش‌سوزی سرانجام با تلاش مستمر آتش‌نشانان با بکارگیری چند رشته لوله آبدهی آتش‌نشانی قبل از سرایت به طبقه اول مغازه مهار و کاملاً خاموش شد.