به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی علم ایران (INSF)،به اطلاع پژوهشگران و محققان گرامی میرساند در راستای تقویت کرسی و گرنتهای پژوهشی مصوب، صاحبان کرسی و گرنت میتوانند نسبت به پذیرش پژوهشگران پسادکتری با پشتیبانی کامل بنیاد اقدام نمایند.
بر همین اساس از دانشآموختگان دکتری که تمایل به بهرهمندی از حمایتهای بنیاد در قالب دورههای پسادکتری کرسی و گرنتهای پژوهشی مصوب دارند دعوت میشود، با مراجعه به سامانه انتشار اطلاعات حمایتهای بنیاد ملی علم ایران و مشاهده عناوین موضوعات مصوب مربوط به کرسی و گرنتها، نسبت به شناسایی استادان صاحب کرسی و گرنت مرتبط با حوزه تخصصی خود و بر اساس شیوهنامه حمایت از پسادکتری بنیاد ملی علم ایران اقدام نمایند.
لازم به ذکر است، در صورت تأیید اولیه توسط صاحبان کرسی و گرنت، متقاضیان میتوانند بدون نیاز به طی فرایند غربالگری و داوری، درخواست خود را بر اساس اعتبار مصوب سالیانه ثبت نمایند.
ثبت درخواست تنها میتواند از طریق سامانهکایپر و پس از تأیید استاد صاحب کرسی انجام گیرد.
همچنین، پژوهشگران پس از مطالعه توضیحات و شیوه نامه حمایت از پسادکتری در پورتال بنیاد ملی علم ایران، در صورت داشتن هرگونه ابهام یا سوال در خصوص فرایند ارسال طرح، شرایط و محتوای علمی فراخوان میتوانند از پروفایل خود در سامانه کایپر بخش ارسال تیکت جدید، برای کارگروه کرسی و گرنت، دکتر اعظم پورمحمد، اقدام به ارسال سوال نمایند.
نظر شما