به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد همتیان ظهر چهارشنبه در اجتماع بسیجیان با اشاره به اهمیت اندیشه در مکتب اسلام اظهار کرد: جمله «تفکر» در اندیشه ما جایگاه والایی دارد و این موضوعی است که رهبر معظم انقلاب نیز ۱۵ سال پیش بر آن تأکید ویژه‌ای داشتند.

وی افزود: اگر به آثار و بیانات رهبر معظم انقلاب مراجعه کنیم، به‌روشنی درمی‌یابیم که معظم‌له از کجا آغاز کردند و چگونه در مسیر بصیرت و هدایت جامعه گام برداشتند. ایشان حتی در سفرهای خارجی، با وجود حضور در میان مسلمانان دیگر کشورها، با دقت و دلسوزی به وضعیت مردم رسیدگی می‌کردند.

امام جمعه موقت شهرکرد با اشاره به استمرار مبارزه با استکبار جهانی تصریح کرد: تفکر اسلامی از همان دوران خفقان پیش از انقلاب، در برابر صهیونیسم و آمریکا ایستادگی کرده و این مسیر ان‌شاءالله روز به روز پررونق‌تر خواهد شد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی گفت: بسیج، مدرسه غیرت و سند عزت ملت ایران است. امام راحل با تأسیس بسیج، زمینه‌ساز شکل‌گیری نهضتی الهی شد که امروز به درختی تناور تبدیل شده است.

همتیان با بیان خاطره‌ای از ایام دفاع مقدس ادامه داد: نوجوانی ۱۳ ساله از عشایر، تنها به عشق امام به جبهه رفت، اسیر شد، شکنجه دید و در نهایت به شهادت رسید. این‌ها ویژگی‌های بسیجیان ماست؛ کسانی که با تمام وجود در پیمانی الهی قدم گذاشتند.

وی تأکید کرد: بسیج پیش از آنکه یک نهاد باشد، یک عهد الهی است؛ عهدی که با خدا بسته شده تا جان در راه اسلام و انقلاب فدا شود. امروز نیز بسیج در عرصه‌های مختلف داخلی و منطقه‌ای نقش‌آفرین است و ان‌شاءالله در مسیر نابودی دشمنان اسلام موفق خواهد بود.

امام جمعه موقت شهرکرد در پایان گفت: به برکت جوانان مؤمن و انقلابی، فرماندهان دلاور و دانشمندان هسته‌ای، آینده اسلام روشن است و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.

بسیج، مظهر ایثار است

حسن بهرامی در فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شهرکرد نیز در ادامه این برنامه ضمن عرض تسلیت و تبریک هفته بسیج، بر نقش بی‌بدیل بسیج مردمی در صیانت از اسلام و وطن اشاره و اظهار کرد: برای حفظ اسلام و میهن، باید جان، مال و هر آنچه داریم را فدا کنیم؛ بسیج، مظهر این آمادگی و ایثار است.



وی با اشاره به فرمایشات رهبر کبیر انقلاب بیان داشت: امام خمینی (ره) هشدار داده بودند که مسئولان کشور نباید از ظرفیت عظیم بسیج غافل شوند، با غفلت از ظرفیت بسیج قطعاً راه به جایی نخواهند برد، ما با تمام توان خود اعلام امادگی برای دفاع از ارزش‌ها را داریم.



فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شهرکرد خاطرنشان کرد: در تمام کارهای خوبی که در سطح کشور انجام می‌شود حاصل دست رنج تفکر بسیجی است؛ تفکری که بر پایه ایمان، اخلاص، مردم‌باوری و مجاهدت شکل گرفته و همچنان الهام‌بخش حرکت‌های انقلابی در منطقه است.