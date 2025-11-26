بیات: دولت باید فوراً اقدام عاجل برای مهار تورم کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیات در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت اقدامات فوری دولت و وزارتخانه‌ها تاکید کرد.

وی از وزارت جهاد کشاورزی خواست با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، هرچه سریع‌تر نسبت به تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز تولید اقدام کند.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین وزارت آموزش و پرورش موظف است مبلغ حق‌التدریس بازنشستگان فرهنگی مشغول به تدریس را بر اساس مبالغ سال گذشته و حتی بیش از آن با لحاظ نرخ تورم افزایش دهد و معوقات رتبه‌بندی بازنشستگان فرهنگی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ را پرداخت کند.

بیات همچنین از دولت خواست تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را در اسرع وقت انجام دهد و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای مهار تورم و گرانی‌ها توسط تیم اقتصادی را الزامی دانست، زیرا برخی کالاها روزانه و حتی لحظه‌ای افزایش قیمت دارند.