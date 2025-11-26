به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ آذرماه) مجلس، با یکفوریت لایحه «جنایات بینالمللی» با ۱۶۹ رأی موافق موافقت کردند.
کاظم دلخوش، نماینده دولت در مجلس، هنگام تشریح ضرورت فوریت این لایحه گفت: با توجه به روند توسعهیافته حقوق کیفری بینالملل، بهویژه پس از تصویب اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و اعمال صلاحیت تکمیلی آن، کشورها به سمت ایجاد سازوکارهای داخلی برای رسیدگی به جرایم بینالمللی از طریق تقنین حرکت کردهاند.
وی با تأکید بر اینکه بیکیفرمانی مرتکبان جرایم بینالمللی از نگاه جامعه جهانی پذیرفتنی نیست، افزود: دین اسلام و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر صیانت از کرامت انسان، اجرای عدالت و جلوگیری از آسیبهای سیاسی و اجتماعی تأکید دارند و تحقق این اصول، مستلزم فراهمسازی بسترهای قانونی لازم است.
دلخوش ادامه داد: مقابله با جرایمی همچون تجاوز، نسلکشی و جنایات علیه بشریت نیازمند قانونگذاری کارآمد در سطح ملی و نیز همکاری بینالمللی است، ازاینرو به نظر میرسد نظام حقوقی کشور در این حوزه با کمبودهای قانونی مواجه است.
وی خاطرنشان کرد: لایحه «جنایات بینالمللی» بر اساس بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی تدوین شده و برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شده است تا وزارت دادگستری بتواند وظایف خود را در این حوزه بهطور مؤثر انجام دهد.
