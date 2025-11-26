به گزارش خبرنگار مهر، علی شیرین‌زاد در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خود اظهار کرد: هفته گذشته در نطق خود درباره آزادی مجرم و متخلفی به نام اکبر طبری صحبت کردم. طبق توضیحات معاون قوه قضائیه، وی دوران محکومیت خود را سپری کرده و اکنون طبق قانون آزاد است.

شیرین‌زاد گفت: با این حال، سوال من از حجت‌الاسلام اژه‌ای این است که آیا زمان آن نرسیده است که درباره پرونده دانه‌درشت‌هایی مانند بابک زنجانی و علی انصاری، مالک بانک آینده، توضیحاتی شفاف به مردم و نمایندگان ارائه شود؟