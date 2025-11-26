به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجیدلیگانی در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، با اشاره به قانون برنامه هفتم تأکید کرد که چارچوب اصلاح نظام بنزین و سوخت در این قانون بهطور شفاف تعیین شده است.
وی با اشاره به تصمیم اخیر هیأت وزیران مبنی بر سهنرخی شدن قیمت بنزین گفت: بر اساس این مصوبه، قرار است از نیمه دوم سال نحوه توزیع بنزین با نرخهای جدید اجرایی شود.
حاجیدلیگانی خواستار آن شد که این مصوبه با حضور رئیس مجلس در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورد بازبینی قرار گیرد تا در صورت وجود مغایرت، اصلاح لازم صورت گیرد و از تحمیل هزینههای بیمورد به کشور جلوگیری شود.
نماینده شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این مصوبه درباره خودروهای جدید ایراداتی دارد، افزود: ممکن است فردی پس از سالها بتواند خودرو تهیه کند اما تحت تأثیر این تصمیم دچار مشکل شود.
حاجیدلیگانی همچنین برخی بندهای مصوبه دولت درباره بنزین را مبهم دانست و گفت: چنین ابهاماتی میتواند آثار روانی گستردهای در جامعه ایجاد کند.
وی تأکید کرد که مصوبات دولت نباید با ماده ۷ قانون برنامه هفتم در تضاد باشد، زیرا این موضوع ارتباط مستقیم با معیشت و اقتصاد خانوارها دارد.
در ادامه جلسه، حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس، در پاسخ به این تذکر اعلام کرد که مصوبات هیأت دولت پس از تصویب، برای بررسی به هیأت تطبیق ارسال میشود.
