به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان بوشهر اظهار کرد: بیست و هفتمین مانور سراسری زلزله در مدارس با هدف توسعه آموزش همگانی ارتقای سطح آمادگی دانش‌آموزان و تقویت ظرفیت‌های واکنش در شرایط اضطراری برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: مانور سراسری زلزله فرصتی ارزشمند برای تمرین هماهنگی، افزایش آگاهی عمومی و ارتقای توان عملیاتی دستگاه‌ها در برابر مخاطرات طبیعی است ایجاد فرهنگ پیشگیری و آموزش صحیح رفتار در لحظه وقوع حادثه نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خسارات و صیانت از جان شهروندان دارد.

فرماندار بوشهر ادامه داد: حضور فعال و هدفمند دستگاه‌های خدمت‌رسان از جمله نهادهای هلال‌احمر آتش‌نشانی نیروی انتظامی اورژانس واحدهای اتفاقات آب برق و گاز مخابرات شهرداری آموزش‌وپرورش و بهزیستی، پشتوانه‌ای مؤثر برای ارتقای سطح آمادگی و تحقق مدیریت بحران در شهرستان بوشهر است.

وی افزود: بیست و هفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس با شعار «مدرسه‌ی ایمن جامعه‌ی تاب‌آور» در روز شنبه ۸ آذرماه و همزمان با سراسر کشور در مدرسه حضرت مریم (س) واقع در کوی خواجه‌های شهر بوشهر برگزار می‌شود.

مظفری گفت: در این مانور اصول تخلیه اضطراری پناه‌گیری صحیح ارائه آموزش‌های اولیه امداد مدیریت هیجانات دانش‌آموزان و نحوه تعامل با نیروهای امدادی، به‌صورت عملی اجرا خواهد شد.

فرماندار بوشهر با اشاره به رویکرد فراگیر این مانور خاطرنشان کرد: در تداوم سیاست‌های سال گذشته ارتقای آمادگی دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه نیز از محورهای اصلی این برنامه است و این مانور امسال در تمامی مدارس استثنایی و مدارس فراگیر کشور با جدیت دنبال شده است، توجه به این گروه از دانش‌آموزان بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی و آموزشی ما در مسیر تقویت تاب‌آوری جامعه است.

وی با قدردانی از مشارکت دستگاه‌های اجرایی گفت: تحقق مدیریت کارآمد بحران مستلزم به استمرار آموزش برگزاری تمرین‌های تخصصی و شکل‌گیری هماهنگی منسجم میان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط است فرمانداری بوشهر با نگاه پیشگیرانه و مبتنی بر ارتقای تاب‌آوری استمرار این برنامه‌ها را با دقت دنبال خواهد کرد.