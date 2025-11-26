به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد قادری ضمن تبریک هفته بسیج با بیان اینکه بسیج را باید «مظهر مردمسالاری دینی» و «تجلی اراده ملت» دانست، اظهار داشت: در استان بوشهر که از آن با عنوان «پایتخت مقاومت» یاد میشود، نقشآفرینی مردمی و روحیه مقاومت در طول تاریخ، بستر مناسبی برای فعالیتهای بسیج فراهم کرده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر تأکید کرد: این نهاد مردمی در تحقق گفتمان انقلاب اسلامی نقشی محوری داشته و همچنان سه رکن «بسیج»، «مردم» و «اقتدار ملی» را در کنار یکدیگر تقویت میکند.
وی تقارن ایام فاطمیه با هفته بسیج را دارای معنایی عمیق دانست و گفت: حضرت زهرا (س) الگوی کامل دفاع از ارزشها و ولایت است و شعار «رمز پیروزی ما یا زهراست» یک نقشه راه برای حرکت بسیج در عرصه فرهنگی به شمار میرود؛ از همین رو الگوگیری از صبر، توکل و ذکر الهی، آنگونه که در سیره حضرت زهرا (س) و توصیههای بزرگان انقلاب بیان شده، میتواند مسیر فعالیتهای بسیج را روشنتر سازد.
حجتالاسلام قادری در تبیین نقش نهادهای مردمی فرهنگی در گام دوم انقلاب افزود: این نهادها بازوان توانمند نظام در پیشبرد اهداف تمدنی هستند و میتوانند با تقویت خودباوری، جهاد تبیین، و ترویج سبک زندگی اسلامی، نقش مؤثری در تحقق تمدن نوین اسلامی داشته باشند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: حضور فعال هیئتهای مذهبی، مساجد و تشکلهای مردمی در بوشهر و تدوین اسنادی مانند «بوشهر طریقالحسین» و «سند توسعه قرآنی استان» نمونههایی از این ظرفیت است.
وی اظهار امیدواری کرد: با الهام از گفتمان بسیجی و اقتدا به سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، مسیر خدمترسانی به مردم و تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی در استان بوشهر با قدرت ادامه یابد و برکت خون شهدا و اخلاص بسیجیان، پشتوانه پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی باشد.
