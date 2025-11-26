  1. استانها
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۱

بسیج نماد مردم‌سالاری دینی و رکن اقتدار ملی است

بوشهر- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: پیوند تاریخی مردم این استان با فرهنگ مقاومت، جایگاه بسیج را در بوشهر برجسته‌تر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری ضمن تبریک هفته بسیج با بیان اینکه بسیج را باید «مظهر مردم‌سالاری دینی» و «تجلی اراده ملت» دانست، اظهار داشت: در استان بوشهر که از آن با عنوان «پایتخت مقاومت» یاد می‌شود، نقش‌آفرینی مردمی و روحیه مقاومت در طول تاریخ، بستر مناسبی برای فعالیت‌های بسیج فراهم کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر تأکید کرد: این نهاد مردمی در تحقق گفتمان انقلاب اسلامی نقشی محوری داشته و همچنان سه رکن «بسیج»، «مردم» و «اقتدار ملی» را در کنار یکدیگر تقویت می‌کند.

وی تقارن ایام فاطمیه با هفته بسیج را دارای معنایی عمیق دانست و گفت: حضرت زهرا (س) الگوی کامل دفاع از ارزش‌ها و ولایت است و شعار «رمز پیروزی ما یا زهراست» یک نقشه راه برای حرکت بسیج در عرصه فرهنگی به شمار می‌رود؛ از همین رو الگوگیری از صبر، توکل و ذکر الهی، آن‌گونه که در سیره حضرت زهرا (س) و توصیه‌های بزرگان انقلاب بیان شده، می‌تواند مسیر فعالیت‌های بسیج را روشن‌تر سازد.

حجت‌الاسلام قادری در تبیین نقش نهادهای مردمی فرهنگی در گام دوم انقلاب افزود: این نهادها بازوان توانمند نظام در پیشبرد اهداف تمدنی هستند و می‌توانند با تقویت خودباوری، جهاد تبیین، و ترویج سبک زندگی اسلامی، نقش مؤثری در تحقق تمدن نوین اسلامی داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: حضور فعال هیئت‌های مذهبی، مساجد و تشکل‌های مردمی در بوشهر و تدوین اسنادی مانند «بوشهر طریق‌الحسین» و «سند توسعه قرآنی استان» نمونه‌هایی از این ظرفیت است.

وی اظهار امیدواری کرد: با الهام از گفتمان بسیجی و اقتدا به سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، مسیر خدمت‌رسانی به مردم و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی در استان بوشهر با قدرت ادامه یابد و برکت خون شهدا و اخلاص بسیجیان، پشتوانه پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی باشد.

