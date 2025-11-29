  1. استانها
۸ آذر ۱۴۰۴، ۸:۱۹

بهسازی هشت چشمه برای پایداری آب در چهار روستای بویراحمد

یاسوج-مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح گسترده بهسازی چشمه‌های تأمین‌کننده آب چند روستای شهرستان بویراحمد و رشد چشمگیر دبی این منابع آبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی در حاشیه بازدید از پروژه بهسازی چشمه‌های روستاهای گنجه‌ای، گوشه، مزدک و ده برآفتاب در بویراحمد، اظهار کرد: در تیرماه امسال، بررسی میدانی وضعیت کمی و کیفی چشمه‌های این روستاها انجام و پس از آن، پیمانکار مربوطه برای انجام عملیات اصلاح خط انتقال و بهسازی چشمه‌ها تعیین شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد افزود: در اواخر آبان‌ماه نیز بازدید مجددی از این چشمه‌ها صورت گرفت که نشان داد تاکنون عملیات بهسازی هشت دهنه چشمه به طور کامل انجام شده و نقش مؤثری در بهبود وضعیت تأمین آب این روستاها داشته است.

وی با بیان اینکه اگر این اقدامات انجام نمی‌شد، اکنون این مناطق با تنش شدید آبی مواجه بودند، ادامه داد: در این طرح، علاوه بر بهسازی هشت چشمه، ۶۰۰ متر از خطوط فرسوده انتقال نیز اصلاح شد.

به گفته رضایی دبی چشمه‌ها پس از اجرای عملیات، از ۱۲ لیتر بر ثانیه به حدود ۵۴ لیتر بر ثانیه رسیده است.

وی اضافه کرد: شرکت آب و فاضلاب استان به طور مستمر بررسی‌های میدانی و اقدامات اصلاحی را در دستور کار دارد تا امکان بهره‌برداری حداکثری از منابع آبی و تأمین پایدار آب روستاها فراهم شود.

