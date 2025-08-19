رفع شکستگی ۳۳۴۰ مورد شبکه آبرسانی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی با اشاره به اقدامات گسترده انجام شده در حوزه بهره برداری آب و تأسیسات آبرسانی استان، اظهار کرد: دفتر بهره برداری آب و تأسیسات آبرسانی از ابتدای امسال تاکنون موفق به اصلاح نزدیک به ۷ کیلومتر شبکه فرسوده و آسیب دیده در سطح استان شده است که این مهم نقش چشمگیری در بهبود کیفیت و پایداری خدمات آبرسانی دارد.

مدیرعامل شرکت آبفا کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: توسعه شبکه آبرسانی به میزان ۳۴ کیلومتر در استان انجام شده است که باعث ارتقای دسترسی شهروندان به آب سالم و پایدار شده است.

وی یکی دیگر از دستاوردها را می‌توان به افزایش ظرفیت برداشت از منابع آبی چشمه‌ها و کاهش میزان هدر رفت آب اشاره کرد که با انجام تعمیرات و بهسازی، ظرفیت برداشت آب به میزان ۲۰۲ لیتر در ثانیه افزایش یافته که این موضوع علاوه بر تأمین پایدارتر آب، به مدیریت بهتر منابع آب در استان کمک شایانی کرده است.

رضایی بیان کرد: تاکنون ۳۳۴۰ مورد رفع شکستگی شبکه در روستاها و شهرهای استان انجام شده است که نشانه عزم جدی مجموعه در ارتقای کیفیت خدمات است.