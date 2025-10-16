شناسایی ۸۳۰۰ انشعاب غیر مجاز آب در کهگیلویه و بویراحمد

رضا رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت‌های مؤثر حوزه بهره برداری آبفای کهگیلویه و بویراحمد گفت: از ابتدای امسال تاکنون اقدامات مهمی در جهت افزایش بهره وری و تامین پایدار آب شرب استان انجام شده است.

وی با اشاره به شناسایی بیش از ۸۳۰۰ فقره انشعاب غیرمجاز آب اظهار کرد: شناسایی و جمع آوری انشعابات غیرمجاز آب با قدرت و جدیت هرچه بیشتر انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه با بهسازی ۴۳ حلقه چاه تامین آب، دبی آب این تعداد چاه به میزان ۹۸ لیتر در ثانیه افزایش یافته است، تصریح کرد: بهسازی ۱۲ دهنه چشمه تامین آب، موجب افزایش دبی آب به میزان ۱۵۰ لیتر در ثانیه شده که نقش مهمی در تقویت منابع تامین استان داشته است.

وی با اشاره به رفع بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ مورد شکستگی در شبکه توزیع و خطوط انتقال افزود: این اقدامات مانع هدررفت روزانه ۶۴ لیتر در ثانیه آب شرب شده و به حفظ منابع ارزشمند آبی کمک کرده است.

رضایی در پایان یادآور شد: جمع بندی این عملیات‌ها با افزایش ۳۱۲ لیتر در ثانیه استحصال آب شرب همراه بوده که به طور قابل توجهی اثرات تنش آبی در مناطق مختلف استان را کاهش داده است و برنامه‌ریزی برای ادامه این روند در سال‌های آتی نیز در دستور کار شرکت قرار دارد.