به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از افزایش بیش از ۲۱۰ لیتر بر ثانیه آب پایدار به شهر یاسوج خبر داد و اظهار کرد: اگر این اقدامات انجام نمیشد، قطعاً مجبور به استفاده از تانکر در شهر بودیم.
وی به تشریح اقدامات، چالشها و دستاوردهای این شرکت در یک سال گذشته پرداخت و افزود: سال گذشته به عنوان مدیرعامل این شرکت در استان منصوب شدم و از همان روزهای ابتدایی با شرکتی پرچالش روبرو بودیم که تا حدودی از مشکلات مطلع بودم، اما وسعت مشکلات به مراتب بیش از تصور اولیه بود.
چالشهای شرکت آبفای استان؛ از معوقه پیمانکاران تا شکایت پیمانکاران
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد فهرستی از چالشهای پیشرو در بدو ورود را اینگونه برشمرد و تاکید کرد: مسدود بودن تمام حسابهای بانکی شرکت در بهمن و اسفندماه، معوقههای چندماهه حقوق کارکنان و پیمانکاران، وجود بیش از ۸۰ پرونده دادگاهی تشکیلشده توسط پیمانکاران، پرداختنشدن مزایای پایان خدمت بازنشستگان از سال ۱۳۹۸ و وجود انبوه مطالبات معوقه همکاران به مبلغ بیش از ۵۰ میلیارد تومان چالشهایی بود که با آن مواجه بودم.
وی تصریح کرد: با تکیه بر تجربه و ارتباط با بدنه وزارت نیرو، تلاش کردیم اعتباراتی را جذب کنیم، پیش از این، به دلیل بیاثر بودن تزریق اعتبار، اعتباری به این شرکت داده نمیشد که با مساعدت و همراهی استاندار توانستیم به تدریج حسابهای مسدود شده را باز کنیم.
رضایی با انتقاد از رسانههایی که واژه مدیر غیربومی را برای وی بکار بردند، گفت: من هم فرزند این استان و ایران هستیم و خدمتگزاری به مردم وظیفه همه ما است.
وی با اشاره به بحران تابستان گذشته، افزود: نگاهی به تابستان سخت سال ۱۴۰۲ ما را بر آن داشت که اقداماتی فراتر از روال عادی انجام دهیم. اولین گام، استخدام یک مهندس مشاور برای تجزیه و تحلیل و ارائه راهکار بود.
افزایش آبدهی خط انتقال «تنگ کناره» یاسوج
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد سپس به تشریح اقدامات زیرساختی و فنی انجامشده پرداخت و با اشاره به افزایش آبدهی خط انتقال «تنگ کناره» گفت: چند مورد شکستگی در این حوزه را رفع کردیم که در مجموع، با رفع سه حادثه، ۶۴ لیتر بر ثانیه آب پایدار به مخزن اضافه شد.
وی با اشاره به بهسازی و افزایش آبدهی چشمههای «آبشار یاسوج» با رفع نامناسب وضعیت چشمهها، ادامه داد: با انجام عملیات بهسازی در مدت دو هفته، آبدهی این چشمهها از ۳۲ لیتر بر ثانیه به ۱۴۷ لیتر بر ثانیه افزایش یافت. این یعنی ۱۱۵ لیتر بر ثانیه به ظرفیت افزوده شد.
رضایی بهسازی چشمههای آب نهر را که حدود ۴۰ سال پیش احداث شده بود و از وضعیت نامناسبی داشتند و پر از سنگ و آلودگی بودند را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: پس از بهسازی، آبدهی این چشمهها از ۱۲ لیتر بر ثانیه به ۵۰ لیتر بر ثانیه رسید.
افزایش تولید آب در یاسوج و جلوگیری از تانکر
وی تصریح کرد: در مجموع، بیش از ۲۱۰ لیتر بر ثانیه به آب شهر یاسوج افزوده شد که اگر این اقدامات انجام نمیشد، قطعاً مجبور به استفاده از تانکر در شهر بودیم، در حالی که حتی تانکر کافی نیز در اختیار نداشتیم.
ورود هوا به لولهها عامل اصلی ترکیدگی لولههای آب
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به دیگر مشکلات و اقدامات اشاره کرد و افزود: در گذشته، مخازن شبها بسته و روزها باز میشدند که این امر باعث خالی شدن شبکه در شب و ورود هوا و در نهایت ترکیدگی لولهها در روز میشد. از ابتدای امسال تاکنون، حدود ۵۳۰۰ مورد شکستگی در سطح استان ثبت شده است.
وی با اشاره به اینکه خدماترسانی به تمام مناطق استان مورد تاکید است، بیان کرد: با مشکل جدی در تأمین اقلامی مانند الکتروپمپ و کابل مواجه بودیم، چرا که بازار به دلیل بدهیهای گذشته، اعتماد خود را به صنعت آب و فاضلاب استان از دست داده بود و حتی در ایام تعطیل عید، مجبور شدم شخصاً به دزفول بروم تا یک دستگاه پمپ برای چاههای قیام دهدشت تهیه و ارسال کنم.
رضایی تصریح کرد: نیازهای اساسی شرکت شامل ۱۳,۵۰۰ متر کابل و الکتروپمپ را که بالغ بر ۵۷ میلیارد تومان برآورد میشد، در سامانه بارگذاری کردیم. در مرحله اول، هیچ پیمانکاری حاضر به مشارکت نشد، اما در مرحله دوم، یک شرکت از مشهد اعلام آمادگی کرد و پیگیریهای لازم در حال انجام است.
وی اضافه کرد: با وجود همه این چالشها، با عزمی راسخ و تلاش بیوقفه همکاران در شرکت، توانستیم سال پرچالشی را پشت سر بگذاریم و قدمهای مثبتی برای بهبود وضعیت آبرسانی استان برداریم.
