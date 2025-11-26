تفکر بسیجی رمز انسجام مردمی و ارتقای امنیت در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در حاشیه نشست گرامیداشت هفته بسیج مستضعفین که به میزبانی سپاه ناحیه سنقر برگزار شد، ضمن تبریک این مناسبت به بسیجیان و مردم استان، بر تأثیر گفتمان و روحیه بسیجی در افزایش انسجام اجتماعی و تثبیت امنیت پایدار تأکید کرد.

وی با قدردانی از حضور نیروهای مردمی در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی افزود: تقریباً همه مردم استان کرمانشاه به نوعی در زمره بسیجیان واقعی هستند و این روحیه ایثار و مشارکت عمومی است که امنیت و آرامش امروز استان را رقم زده است.

سردار حاجیان خاطر نشان کرد که تفکر بسیجی فراتر از لباس یا عنوان سازمانی، یک فرهنگ اجتماعی و سرمایه معنوی برای کشور است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: هفته بسیج فرصت مغتنمی برای بازخوانی نقش بی‌بدیل این نهاد مردمی در دفاع مقدس، سازندگی، مقابله با جنگ نرم دشمن و استمرار مسیر انقلاب اسلامی است، چرا که تفکر بسیجی روح وحدت، مسئولیت‌پذیری و مشارکت جمعی را در جامعه زنده نگه می‌دارد.

در ادامه این مراسم، شهرام یاری، فرمانده سپاه ناحیه سنقر، ضمن تبریک هفته بسیج و قدردانی از حضور فرمانده انتظامی استان، این حضور را نشانه‌ای از انسجام و هم‌افزایی میان نیروهای مسلح دانست و گفت: بسیج نهادی برخاسته از متن مردم است که با روحیه جهادی در همه عرصه‌ها حضور مؤثر دارد.

وی با اشاره به نقش راهبردی بسیج در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی افزود: تحقق آرمان‌های انقلاب و شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی بدون اتکا به تفکر و رفتار بسیجی ممکن نخواهد بود.

یاری تأکید کرد: در گام دوم انقلاب باید اندیشه و معنویت بسیجی مبنای حرکت جامعه باشد تا وحدت ملی تقویت شده و مسیر پیشرفت کشور هموار گردد.

فرمانده سپاه ناحیه سنقر در پایان خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ بسیجی نه‌تنها ضامن رشد و تعالی جامعه است، بلکه زمینه‌ساز امنیت همه‌جانبه و پایداری اجتماعی در سطح استان و کشور خواهد بود.